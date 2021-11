Tỷ phú Jeff Bezos nhắc nhở Leonardo DiCaprio

Jeff Bezos có phản ứng hài hước sau khi video bạn gái ông - Lauren Sánchez - nhìn tài tử Leonardo DiCaprio gây chú ý trên mạng.

Theo USA Today, tỷ phú Jeff Bezos đang để mắt đến một trong những người đàn ông được hâm mộ nhất Hollywood. Nhà sáng lập Amazon lên tiếng "cảnh cáo" Leonardo DiCaprio sau khi video nam diễn viên đùa giỡn với Lauren Sánchez - bạn gái Bezos - tại sự kiện LACMA Art + Film Gala lan truyền trên mạng xã hội.

Ông chủ Amazon đăng bức ảnh bên biển cảnh báo mang thông điệp vách đá nguy hiểm có thể gây chết người kèm chú thích: "Leo, lại đây, tôi cho cậu xem thứ này".

Jeff Bezos đăng ảnh "cảnh cáo" Leonardo DiCaprio. Ảnh: USA Today.

USA Today đưa tin tỷ phú công nghệ đùa giỡn với sao phim Titanic vì video thân thiết giữa nam diễn viên và Lauren Sánchez thu hút 12 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Trước đó, Jeff Bezos và người yêu Lauren Sánchez có mặt tại sự kiện LACMA Art + Film Gala. Tài tử Once Upon a Time in Hollywood là người đồng tổ chức chương trình.

Đây là lần thứ 10 sự kiện thường niên được diễn ra. LACMA Art + Film Gala năm nay vinh danh nhà làm phim đoạt giải Oscar Steven Spielberg, hai nghệ sĩ người Mỹ Kehinde Wiley và Amy Sherald - người vẽ chân dung chính thức của cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama trưng bày tại Washington, D.C, Mỹ.

Gần đây, Jeff Bezos liên quan nhiều đến các nhân vật giải trí. Trong chương trình Jimmy Kimmel Live!, tài tử Tom Hanks nói ông từng được vị tỷ phú chào mời mua vé ra ngoài không gian với giá 28 triệu USD nhưng đã từ chối.

"Vé lên vũ trụ khoảng 28 triệu USD . Cuộc sống đang tốt nên tôi không muốn chi số tiền lớn cho việc này. Chúng ta hoàn toàn có thể mô phỏng trải nghiệm bay lên vũ trụ", nam diễn viên nói trong chương trình Jimmy Kimmel Live!.

Trước đó, Jeff Bezos mời William Shatner - tài tử nổi tiếng với loạt phim khoa học viễn tưởng Star Trek bay vào không gian cùng tên lửa New Shepard. Ở độ tuổi 90, William Shatner lập kỷ lục là người cao tuổi nhất vào vũ trụ.