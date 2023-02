Tỷ phú Hong Kong bán đấu giá bộ sưu tập túi Hermès triệu USD

Tỷ phú Hong Kong Lưu Loan Hùng hiện sở hữu một bộ sưu tập khoảng 1.000 chiếc túi xa xỉ, trong đó phần lớn là của Hermès.

Theo trang tin Bloomberg, tỷ phú Hong Kong Lưu Loan Hùng (Joseph Lau) mới đây đã bán đấu giá thành công một số chiếc túi hàng hiệu trong bộ sưu tập của mình với giá 25,2 triệu HKD (tương đương 3,2 triệu USD ).

Sotheby's - đơn vị ủy thác đấu giá của vị tỷ phú - cho biết phần lớn những chiếc túi bán được đều đến từ thương hiệu Hermès.

Đây cũng là buổi đấu giá túi xách cá nhân lớn nhất trên thị trường đấu giá châu Á từ trước tới nay và được đặt tên là "Bộ sưu tập tương lai của Joseph Lau".

Đây là cuộc đấu giá túi xách cá nhân lớn nhất tại thị trường châu Á. Ảnh: Sotheby’s.

Theo đơn vị ủy thác Sotheby's, đợt đấu giá này bao gồm 76 chiếc túi Hermès và một chiếc túi Chanel. Đặc biệt, trong số đó có 6 chiếc Hermès Birkin đính kim cương và một chiếc Hermès Kelly màu đồng cực kỳ quý hiếm.

Ngoài ra, chiếc túi gây chú ý nhất là chiếc Bleu Jean Shiny Porosus Crocodile Birkin 25 - được sản xuất năm 2006 với phần khóa bằng vàng trắng và kim cương 18 carat - với số tiền đấu giá khởi điểm là gần 1 triệu HKD (tương đương 128.000 USD ). Theo Sotheby's, chiếc túi này hiện đã có chủ nhân mới với mức đấu giá thành công là 1,52 triệu HKD.

Được biết, tỷ phú Lưu Loan Hùng tổng cộng từng mua hơn 1.500 chiếc túi để làm quà tặng cho vợ, người thân và con gái. Sau khi bán đấu giá, gia đình ông hiện vẫn sở hữu hơn 1.000 chiếc.

Vào năm 2015, ông trùm bất động sản Hong Kong thậm chí còn khiến giới sưu tập đá quý xôn xao khi mua tới 2 viên kim cương với tổng trị giá 78 triệu USD để tặng các con.

Bên cạnh đó, ông cũng sở hữu một bộ sưu tập gồm nhiều bức họa nổi tiếng thế giới, trong đó có bức "Mao" của Andy Warhol (vẽ cố Chủ tịch Mao Trạch Đông) và "Everything Must Go" của Jean-Michel Basquiat. Ngoài ra còn có bức "Te Poipoi" trị giá 40 triệu USD của họa sĩ người Pháp Paul Gauguin và một số bức tranh của David Hockney.

Theo Bloomberg, ngoài túi xách, đá quý hay tranh, ông Lưu Loan Hùng còn có sở thích sưu tập cả đồ cổ Trung Quốc và rượu vang.

Một góc phòng trưng bày bộ sưu tập túi của vị tỷ phú. Ảnh: Sotheby's.

Sinh năm 1951, vị tỷ phú họ Lưu hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên nổi bật nhất vẫn là bất động sản. Theo thống kê của Forbes vào năm 2022, ông hiện sở hữu khối tài sản trị giá 13,5 tỷ USD và phần lớn chúng là các bất động sản thương mại.

Năm 2014, ông bị kết tội hối lộ và rửa tiền ở Macau, tuy nhiên không phải ngồi tù vì không có hiệp ước dẫn độ giữa thành phố này và Hong Kong.

Theo Sotheby's, một phần số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ mang đi quyên góp từ thiện nhưng không rõ phần trăm cụ thể là bao nhiêu.