Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ được bảo vệ như tài sản quốc gia

Tỷ phú Mukesh Ambani là nhân vật duy nhất không thuộc đội ngũ quan chức cấp cao của chính phủ Ấn Độ được hưởng chế độ bảo vệ đặc biệt.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi người giàu, người nổi tiếng luôn có dàn vệ sĩ vây quanh. Những người hâm mộ quá khích hoặc các mối đe dọa an ninh khác buộc họ phải chi rất nhiều tiền để thuê đội ngũ an ninh bảo vệ mình và gia đình.

Mukesh Ambani, chủ tịch đế chế Reliance Industries và cũng là người giàu nhất Ấn Độ, không phải ngoại lệ. Được xem là "tài sản quốc gia", tỷ phú Ambani được hưởng chế độ an ninh Z của chính phủ - chế độ cho các quan chức cấp cao, bao gồm thẩm phán, thị trưởng và chính trị gia, theo SCMP.

Mukesh Ambani được bảo vệ bởi 55 nhân viên an ninh, bao gồm ít nhất 10 nhân viên An ninh Quốc gia cấp cao làm việc 24/7.

Chế độ an ninh này được chia làm 4 loại với số lượng nhân viên an ninh, loại xe và vũ khí được cung cấp để bảo vệ khác nhau. Trong đó, Z+ là loại cao nhất, chỉ được cung cấp cho những nhân vật đặc biệt.

Hiện ở Ấn Độ chỉ 17 người được hưởng Z+, bao gồm Thủ tướng Narendra Modi. Ông Mukesh Ambani là người đầu tiên không thuộc đội ngũ quan chức cấp cao của chính phủ được hưởng chế độ này.

Với Z+, ông Ambani được bảo vệ bởi 55 nhân viên an ninh, bao gồm ít nhất 10 nhân viên An ninh Quốc gia cấp cao làm việc 24/7. Những nhân viên này được phép mang vũ khí hạng nặng hơn so với nhân viên tại các công ty bảo vệ thông thường.

Chính phủ bắt đầu bảo vệ đặc biệt cho tỷ phú Ambani sau khi ông nhận được thư nặc danh đe dọa vào năm 2008. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải nhiều lời chỉ trích.

Chính phủ Ấn Độ bị cáo buộc thiên vị người giàu và khuyến khích người dân "mua" sự bảo vệ. Trong các tài liệu gửi tòa án, chính phủ đã bảo vệ quyết định này vì cho rằng ông Ambani đang phải đối mặt với các mối đe dọa tính mạng nghiêm trọng.

Đội an ninh bảo vệ bên ngoài nhà tỷ phú Ambani.

Mặc dù được hưởng chế độ bảo vệ 24/7, ông Ambani phải tự trả lương cho Lực lượng An ninh cấp cao. Con số này ước tính vào khoảng 22.000 USD /tháng.

Ngoài ra, tỷ phú 63 tuổi cũng phải cung cấp nơi ở cho nhân viên an ninh, bao gồm khu sinh hoạt, nhà vệ sinh và dụng cụ nấu ăn.

Ngoài đội an ninh của chính phủ, ông Ambani còn thuê các quan chức đã nghỉ hưu từ Lực lượng Bảo vệ An ninh Quốc gia. Tất cả những chiếc xe của tỷ phú đều được bọc thép và chống đạn. Ông cũng không bao giờ rời khỏi nhà mà không có đoàn xe an ninh đi cùng.

Gia đình Ambani nổi tiếng với việc di chuyển khắp đất nước trên những chiếc xe bọc thép. Bộ sưu tập siêu xe của họ được điều chỉnh đặc biệt để thêm thắt các thiết bị an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho cả gia đình.