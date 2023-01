Tỷ phú chi 2 triệu USD/năm để có ngoại hình 18 tuổi

Bryan Johnson, tỷ phú 45 tuổi, cho biết chi 2 triệu USD mỗi năm để “hack” cơ thể sinh học của mình nhằm lấy lại tuổi trẻ, New York Post đưa tin.

Johnson đã kiếm bộn tiền ở độ tuổi 30 khi bán công ty xử lý thanh toán Braintree Payment Solutions của mình cho eBay với giá 800 triệu USD tiền mặt.

Tỷ phú này cho biết đã chi tiền để có trái tim của một người ở tuổi 37, một làn da của người 28 tuổi, dung tích phổi và thể lực của tuổi 18.

Johnson nói với Bloomberg News rằng anh có một đội gồm 30 bác sĩ và chuyên gia sức khỏe tái tạo giám sát chế độ điều trị của mình.

Mục tiêu cuối cùng của Johnson là mọi cơ quan chính của mình - bao gồm não, gan, thận, răng, da, tóc, dương vật và trực tràng - hoạt động như khi còn ở tuổi thiếu niên.

Sáng kiến, được gọi là “Kế hoạch chi tiết dự án”, yêu cầu Johnson phải tuân thủ chế độ ăn thuần chay nghiêm ngặt lên tới 1.977 calo mỗi ngày, chế độ tập thể dục hàng ngày kéo dài một giờ, tập thể dục cường độ cao 3 lần/tuần và đi ngủ đúng giờ vào mỗi tối.

“Những gì tôi làm nghe có vẻ cực đoan, nhưng tôi đang cố gắng chứng minh rằng việc tự làm hại bản thân và suy sụp là điều không thể tránh khỏi”, Johnson nói với hãng tin.

Johnson thức dậy lúc 5 giờ mỗi sáng, uống 20 loại thực phẩm bổ sung, tập thể dục trong một giờ, uống nước trái cây xanh có bổ sung creatine và collagen peptide, đồng thời đánh răng và xỉa răng trong khi súc miệng bằng dầu cây trà và gel chống oxy hóa.

Trước khi đi ngủ, Johnson đeo kính ngăn ánh sáng xanh trong hai giờ. Anh cũng liên tục theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của mình và trải qua các thủ tục y tế hàng tháng để duy trì kết quả, bao gồm siêu âm, chụp cộng hưởng từ, nội soi và xét nghiệm máu.

Anh cũng thực hiện các phép đo hàng ngày về cân nặng, chỉ số khối cơ thể, lượng mỡ trong cơ thể, lượng đường trong máu và sự thay đổi nhịp tim.

Jeff Toll, một bác sĩ nội khoa thuộc nhóm của Johnson, nói với Bloomberg News: “Tôi làm việc với các vận động viên và những người nổi tiếng Hollywood, và không ai vượt quá giới hạn cho phép như Bryan”.

Johnson nói rằng sở thích theo đuổi tuổi trẻ vĩnh cửu được kích hoạt bởi sự suy giảm nghiêm trọng về sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân trước khi bán Braintree cho eBay.

Johnson cho biết từng bị thừa cân, trầm cảm và gần như muốn tự tử - hậu quả của việc tích tụ căng thẳng và làm việc nhiều giờ.

Oliver Zolman, một bác sĩ 29 tuổi đang đứng đầu nhóm y tế do Johnson thuê, cho biết mục tiêu của anh là chứng minh rằng con người có thể giảm 25% tuổi thọ y tế của mỗi cơ quan trong cơ thể họ.

“Không có người nào trên thế giới ở 45 tuổi trên thực tế mà lại đạt 35 tuổi trong mọi cơ quan”, Zolman nói với Bloomberg News.

“Nếu cuối cùng chúng ta có thể chứng minh về mặt lâm sàng và thống kê rằng Bryan đã tạo ra sự thay đổi đó, thì nó sẽ có quy mô ảnh hưởng lớn đến mức nó phải là nguyên nhân của sự can thiệp và vượt xa những gì có thể xảy ra về mặt di truyền.”

Johnson đã thành lập Kernel, một công ty khởi nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm trị giá 50.000 USD , để đo tín hiệu não, tác động của thiền định và can thiệp dược phẩm đối với cơn đau mạn tính.

Trong những năm gần đây, các tỷ phú ở Thung lũng Silicon bao gồm Peter Thiel và Jeff Bezos đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào các công ty khởi nghiệp đã cố gắng tạo ra công nghệ cho phép con người sống sung mãn đến trăm tuổi.

