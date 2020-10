Tỷ phú bỏ học xây dựng đế chế thời trang

Lần đầu tiên ông bị thu giữ hết lợi nhuận do mua bán tiền cổ trái phép lúc 14 tuổi. Lần thứ hai khi ông đã mở tiệm may và nhận một hợp đồng trị giá 74.000 USD . Tuy nhiên, khách hàng nhận hàng nhưng không trả tiền bởi không ưng ý chất lượng quần áo ông may khiến ông Zhou lâm vào cảnh túng thiếu, nợ tiền mua nguyên vật liệu may quần áo. Ảnh: Imagechina.