Tỷ phú bị bắt gặp đi chơi cùng Angelina Jolie là ai

Angelina Jolie và David Mayer de Rothschild gây chú ý khi xuất hiện bên nhau. Theo People, buổi hẹn của họ kéo dài 3 giờ.

Ngày 25/3, tin tức David Mayer de Rothschild và Angelina Jolie đi ăn trưa trong 3 tiếng được đăng tải. Những hình ảnh họ đi cạnh nhau phủ sóng trên mạng xã hội. Đại diện của Angelina Jolie từ chối tiết lộ về mục đích buổi đi chơi của cả hai. Mặt khác, tên tuổi của David Mayer de Rothschild trở thành chủ đề được quan tâm.

Trước khi thu hút sự chú ý khi sánh vai bên Angelina Jolie, tỷ phú Mayer de Rothschild nổi tiếng vì xuất thân trong gia tộc giàu có nhất nước Anh - Rothschild. Ngoài ra, anh xây dựng sự nghiệp với công việc kinh doanh, sản xuất phim và nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường.

David Mayer de Rothschild đã kết hôn với nữ diễn viên Karina Deyko từ năm 2010, theo The New York Times. Họ giữ kín mối quan hệ và đám cưới. Karina Deyko từ chối lên tiếng khi được hỏi về việc David Mayer de Rothschild đi ăn trưa cùng Angelina Jolie.

Người thừa kế trẻ nhất gia tộc

David Mayer de Rothschild sinh năm 1978 tại London, Anh. Tỷ phú 45 tuổi kém Angelina Jolie 3 tuổi. Anh là con út của Evelyn de Rothschild và Victoria Lou Schott.

Rothschilds là một trong những đế chế ngân hàng hùng mạnh nhất ở châu Âu. Họ nằm trong danh sách các gia đình giàu có nhất trên thế giới và trong lịch sử. Gia tộc Rothschilds có từ những năm 1760.

Angelina Jolie đi dạo cùng tỷ phú David Mayer de Rothschild tại Malibu, California (Mỹ). Ảnh: People.

Theo truyền thông Anh, nhà Rothschilds có mối liên hệ với hoàng gia Anh. Bên cạnh đó, Evelyn de Rothschild được cho là cố vấn tài chính cá nhân cho cố nữ hoàng. Ông từng được phong tước hiệp sĩ vào năm 1989 vì các dịch vụ tài chính ngân hàng.

Theo SCMP, David là người thừa kế trẻ nhất của tập đoàn Rothschild trị giá khoảng từ 300 đến 400 tỷ USD . Celebrity Net Worth chỉ ra tài sản cá nhân của anh lên tới 10 tỷ USD .

Tỷ phú Mayer de Rothschild bắt đầu bước chân vào con đường kinh doanh từ năm 20 tuổi. Anh thành lập công ty Click 'n' Create kinh doanh âm nhạc. Sau đó, Mayer de Rothschild bán công ty.

Gia đình của Mayer de Rothschild có nhiều người hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Anh trai Anthony là giám đốc của A7 Music. Trong khi đó, em gái Jessica trở thành nhà sản xuất phim.

Tỷ phú Mayer de Rothschild từng sản xuất bộ phim tài liệu Playground (2009) về nạn buôn bán tình dục trẻ em ở Mỹ. Năm 2017, anh tiếp tục sản xuất phim Become Bond về sự nghiệp diễn xuất đầy khó khăn của nam diễn viên vào vai James Bond - George Lazenby.

Bên cạnh đó, tỷ phú 45 tuổi từng làm người dẫn chương trình của Eco Trip: The Real Cost of Living (2009), Plastiki and the Material of the Future (2011), After Antarctica (2021).

David Mayer de Rothschild kinh doanh âm nhạc vào năm 20 tuổi. Ảnh: SCMP.

Tích cực hoạt động bảo vệ môi trường

Ngoài việc tạo lập sự nghiệp, David Mayer de Rothschild quan tâm đến bảo vệ môi trường.

Anh thể hiện niềm đam mê với khoa học và tự nhiên từ khi còn nhỏ. Sau khi nghiên cứu khoa học chính trị và y học tự nhiên tại Anh, David Mayer de Rothschild khám phá Nam Cực ở tuổi 26. Sau đó, anh tham gia chuyến thám hiểm vùng cực kéo dài 100 ngày, băng qua Bắc Cực từ Nga đến Canada. David Mayer de Rothschild nằm trong danh sách 42 người tham gia chuyến đi.

SCMP cho biết anh là người Anh trẻ nhất từng đặt chân đến hai cực địa lý.

Chuyến đi đã thôi thúc anh theo đuổi các dự án bảo vệ môi trường. David Mayer de Rothschild thành lập Myoo Agency - một công ty tiếp thị dành cho các doanh nghiệp theo đuổi hoạt động bền vững và The Lost Explorer - thương hiệu bán các sản phẩm làm từ vật liệu tự nhiên hoặc tái chế.

David Mayer de Rothschild thích thám hiểm và quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Ảnh: Wire Image.

Giống như Angelina Jolie, David Mayer de Rothschild là nhà hoạt động nhiệt huyết vì những vấn đề mà anh quan tâm.

Vào cuối những năm 2000, tỷ phú 45 tuổi thuyết trình và phát biểu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường. Ngoài ra, anh tạo ra Plastiki - con tàu làm từ khoảng 12.500 chai nhựa tái chế. Nó đã đi được 8.000 hải lý qua Thái Bình Dương từ San Francisco đến Sydney.

David Mayer de Rothschild sáng lập quỹ Voice for Nature Foundation (tạm dịch: Tiếng nói vì thiên nhiên) nhằm hỗ trợ những cá nhân, tổ chức sáng tạo và theo đuổi sự bền vững. Nhờ những đóng góp, tỷ phú người Anh được United Nations Environment Programme vinh danh là Anh hùng khí hậu.

Hướng đến mục tiêu truyền tải thông điệp trên mọi phương diện, David Mayer de Rothschild viết sách The Live Earth Global Warming Handbook: 77 Essential Skills to Stop Climate Change – Or Live Through It (2007), truyện tranh dành cho trẻ em có tựa đề The Boy, The Girl & The Tree (2010) và The Plastiki: Cuộc phiêu lưu để cứu đại dương của chúng ta (2011).