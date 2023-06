Tỷ phú Anh mất niềm tin trong cuộc đua sở hữu MU

Theo MEN, Ratcliffe, người giàu thứ hai nước Anh với khối tài sản gần 30 tỷ bảng, được cho là đã "mất niềm tin" vào hy vọng giành chiến thắng trong cuộc đấu với Sheikh Jassim. Nguyên nhân chủ yếu do quá trình này đang kéo dài quá mức.

Tính đến thời điểm này, có đến 5 cuộc đấu thầu đã được tổ chức. MEN tiết lộ Sheikh Jassim đang chiếm ưu thế. Phía Qatar muốn sở hữu toàn bộ MU trong khi Ratcliffe chỉ muốn có phần lớn cổ phần.

CBS Sports cho biết cuộc đàm phán giữa nhà Glazer và các ứng viên vẫn đang diễn ra. Lúc này, họ đã bàn đến các thủ tục pháp lý quan trọng. Nguồn tin này khẳng định mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi dù các bên đều im lặng và chưa tiết lộ thông tin gì.

Cả Sheikh Jassim và Ratcliffe đã được yêu cầu chuẩn bị "mọi thứ sẵn sàng" nếu giành được quyền sở hữu MU. Quá trình chuyển giao có thể mất vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng.

Nhà Glazer đã chính thức rao bán MU được 7 tháng. Nhiều nhà đầu tư, trong đó nổi bật là Sheikh Jassim và Ratcliffe, đã nhảy vào cuộc đua. Họ cho thấy thiện chí và khát khao sở hữu MU. Tuy nhiên đến lúc này, MU vẫn chưa có chủ mới.

Quá trình đổi chủ của "Quỷ đỏ" có thể kéo dài sang mùa giải 2023/24. Điều này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch chuyển nhượng của HLV Erik ten Hag khi ngân sách không được đảm bảo một cách rõ ràng. Chiến lược gia người Hà Lan đang rất bất mãn với ban lãnh đạo MU vì vấn đề này.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.