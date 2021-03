Tỷ phú Ấn Độ kiếm nhiều tiền hơn Elon Musk, Jeff Bezos

Từ đầu năm đến nay, tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani đã bỏ túi hàng chục tỷ USD. Đây là mức tăng tài sản lớn nhất thế giới trong năm nay, cao hơn cả Elon Musk và Jeff Bezos.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông Gautam Adani đã tăng từ 16,2 tỷ USD lên 50 tỷ USD trong năm 2021. Ông Adani vốn là một doanh nhân kín tiếng. Hầu hết cổ phiếu của các công ty thuộc tập đoàn Adani tăng giá ít nhất 50% trong năm nay (ngoại trừ một cổ phiếu).

Để so sánh, tỷ phú giàu nhất châu Á, ông Mukesh Ambani, chỉ kiếm 8,1 tỷ USD trong năm nay.

Tập đoàn của ông Adani đang mở rộng thần tốc, bao gồm các cảng, sân bay, trung tâm dữ liệu, mỏ than mới ở Ấn Độ và dự án khai thác than Carmichael tại Australia.

Mức tăng tài sản của doanh nhân Ấn Độ Gautam Adani lớn hơn của ông chủ Tesla Elon Musk - tỷ phú giàu nhất thế giới. Ảnh: FT.

"Ông Adani liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực có khả năng miễn nhiễm với chu kỳ thị trường", ông Sunil Chandiramani, nhà sáng lập kiêm CEO Nyka Advisory Services, bình luận. "Ngoài gia nhập lĩnh vực kinh doanh trung tâm dữ liệu, tập đoàn cũng thể hiện mong muốn mạo hiểm vào lĩnh vực công nghệ", ông nói thêm.

Giá cổ phiếu Adani Total Gas Ltd. đã tăng 96% trong năm nay, trong khi Adani Enterprises leo dốc 90%. Cổ phiếu Adani Transmission Ltd. cũng tăng giá trị 79%.

Cổ phiếu của Adani Power Ltd. và Adani Ports and Special Economic Zones Ltd. đều tăng giá hơn 52% tính từ đầu năm. Riêng giá cổ phiếu của Adani Green Energy Ltd. chỉ thêm 12% sau khi tăng hơn 500% vào năm ngoái.