Tỷ lệ thu ngoài lãi của VietinBank tăng 32,5% so với năm 2019

Theo báo cáo hợp nhất của VietinBank năm 2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2019. Tỷ lệ thu ngoài lãi tăng trưởng 32,5%.

Năm 2020, VietinBank chủ động cắt giảm gần 5.000 tỷ đồng từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bênh Covid-19. Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục chủ động tái cơ cấu toàn diện mọi mặt hoạt động, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu. Từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính, VietinBank cải thiện chất lượng dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu dư nợ, gia tăng cơ cấu thu nhập ngoài lãi, kiểm soát tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và chi phí hoạt động của ngân hàng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 là 17.070 tỷ đồng , tạo nguồn lực để VietinBank tiếp tục phát huy tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột, chủ động đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính của nền kinh tế. Từ đó, đóng góp lớn hơn vào ngân sách Nhà nước và sự phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới.

Thu ngoài lãi tăng trưởng 32,5% so với năm 2019. Thu nhập lãi thuần chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập hoạt động (78,6%). Tuy nhiên, tỷ lệ này dần có xu hướng giảm (giảm 3,4% so với năm 2019).

VietinBank triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chi phí, gắn trực tiếp và chặt chẽ với hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Thu nhập lãi thuần năm 2020 của VietinBank tăng trưởng 7,18% so với cùng kỳ năm trước do chi lãi giảm, ngân hàng linh hoạt điều hành công tác cân đối vốn chuyển dịch cơ cấu kỳ hạn của nguồn vốn theo hướng tăng tỷ trọng tiền gửi CASA, cấu trúc nguồn vốn nhằm tối ưu hóa chi phí huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn. Các chiến lược kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán hợp lý, hiệu quả, đồng thời thu hồi nợ xử lý rủi ro tăng tích cực so với cùng kỳ năm trước đã mang lại nguồn thu tốt trong năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về tiết giảm chi phí, hỗ trợ tối đa cho nền kinh tế, VietinBank đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị chi phí. Tỷ lệ CIR năm 2020 duy trì ở mức thấp (35,5%) và tiếp tục có xu hướng giảm (giảm 3,4% so với năm 2019).

Ngược lại, với mức tăng của lợi nhuận, chi phí cho nhân viên của VietinBank lại giảm 1,8% so với năm 2019. Trong đó, chi lương và phụ cấp giảm 4,4%. Thực hiện đúng chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, toàn bộ cán bộ nhân viên VietinBank đồng hành với khó khăn chung của nền kinh tế.

Trong năm 2020, VietinBank đã tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC, thực hiện xử lý rủi ro nợ xấu trong năm với số lượng lớn, song song với việc thực hiện các biện pháp xử lý để thu hồi nợ trong thời gian sớm nhất. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của ngân hàng trong thời gian tiếp theo.

Với khát vọng vươn tầm khu vực và thế giới, VietinBank xác định tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam.

VietinBank luôn chủ động nhận diện rủi ro và chuyển nhóm nợ phù hợp với mức độ rủi ro của khách hàng, đồng thời thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ để chủ động trong các phương án xử lý nợ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu 31/12/2020 là 132%.

Năm 2020, cho vay khách hàng tăng 8,9%, VietinBank đã chủ động điều hành tín dụng tập trung vào các ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích phát triển, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của đất nước.

Đáng chú ý, tiền gửi của khách hàng tăng 11% và tăng đều cả tiền gửi không kỳ han và tiền gửi có kỳ hạn, biến động theo nhu cầu thanh khoản của ngân hàng và cân đối với việc rút giảm quy mô huy động tiền gửi từ Kho bạc Nhà nước. Ngoài ra, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang có những điều chỉnh về giảm trần lãi suất, việc tăng quy mô huy động vốn đã thể hiện được vị thế của VietinBank với mạng lưới rộng khắp, nhận sự tin tưởng của các tổ chức và dân cư.

Theo ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank, VietinBank đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa đồng hành hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, khôi phục sản xuất kinh doanh, vừa đẩy mạnh đổi mới, cải cách, tái cấu trúc hoạt động, thực hiện thành công phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018-2020, đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế.

Với những kết quả tích cực đạt được trong quý IV và trong năm 2020, VietinBank đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045, đồng bộ chiến lược phát triển của VietinBank với chiến lược phát triển của quốc gia và ngành ngân hàng.

