Trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ hấp thụ căn hộ tại Bình Dương đạt 97%, trở thành một trong những thị trường BĐS phát triển mạnh nhất cả nước.

Ngày 12/11, tạp chí Forbes tổ chức hội nghị bất động sản Việt Nam với chủ đề “Vượt qua trở lực”. Tại sự kiện, đại diện CBRE Việt Nam đánh giá xu hướng phát triển trong tương lai tập trung ở phía đông TP.HCM và các thành phố vệ tinh của khu vực này, nổi bật là Bình Dương. Theo báo cáo tiêu điểm thị trường quý III của CBRE Việt Nam, 9 tháng đầu năm, thị trường Bình Dương ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ với số lượng căn hộ chào bán vượt 8.289 căn.

Bên cạnh nguồn cung, Bình Dương còn dẫn đầu về tỷ lệ hấp thụ căn hộ. Cụ thể, với 8.289 căn hộ được các chủ đầu tư đưa ra thị trường trong 9 tháng đầu năm, có 8.009 căn được tiêu thụ, đạt tỷ lệ 97%.

Cũng theo CBRE, ngoài 8.289 căn hộ được giới thiệu trong 9 tháng đầu năm, đến quý IV, thị trường Bình Dương sẽ đón thêm gần 7.200 căn hộ. Trong đó, những dự án căn hộ cao cấp có khả năng thiết lập tiêu chuẩn sống mới cho Bình Dương, đơn cử như dự án phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City, do Phát Đạt làm chủ đầu tư và phát triển, Tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư. Dự án gồm 8 toà tháp cao 40 tầng, được kiến trúc sư Mark Edwards Butler thiết kế theo khí hậu vùng Đông Nam Bộ.

Astral City sở hữu chuỗi tiện ích ấn tượng với hệ thống trung tâm thương mại, shopping quy mô gần 3.000 m2 trải dài 300 m mặt tiền quốc lộ 13; tuyến phố mua sắm độc đáo bên dòng suối nhiệt đới giữa dự án dài 300 m; 2 công viên trung tâm cùng khu vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em. Tại tầng 20 của 8 tòa tháp, Astral City mang đến đặc quyền “nghỉ dưỡng tại gia” dành cho cư dân của dự án với 6 hồ bơi vô cực cùng không gian trải nghiệm tích hợp sky bar, vườn thiền, yoga...

Bên cạnh đó, với sự tư vấn quản lý và vận hành của CBRE, Astral City được kỳ vọng trở thành “biểu tượng tâm điểm” thiết lập tiêu chuẩn sống cao cấp tại Bình Dương.

Theo DKRA Vietnam, tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, Astral City được giới thiệu ra thị trường với chính sách ưu đãi thanh toán 30% đến khi nhận nhà. Trong đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị sản phẩm trong đợt đầu và 5% mỗi 6 tháng tiếp theo.

Ngân hàng VPBank hỗ trợ tài chính với khoản vay đến 70% giá trị sản phẩm trong 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng. Hiện tại, Astral City là một trong những dự án có chương trình ưu đãi thanh toán hấp dẫn nhất Bình Dương, giúp khách hàng giảm các áp lực tài chính, gia tăng cơ hội sở hữu sản phẩm.

Sức nóng của dự án Astral City có thể kéo tỷ lệ hấp thụ của Bình Dương trong năm nay lên 1-2% và đạt mức 98-99%.

Một trong những yếu tố khiến tỷ lệ hấp thụ căn hộ tại Bình Dương tăng cao ở thời điểm hiện tại vì nguồn cung căn hộ cao cấp tại đây thấp. Cụ thể, với hơn 30 khu công nghiệp có quy mô 10.300 ha, Bình Dương hiện có hơn 50.000 chuyên gia nước ngoài, gần 1 triệu kĩ sư và lao động chuyên môn cao làm việc. Theo đó, Bình Dương cần hơn 30.000 căn hộ cao cấp. Tuy nhiên, 86% căn hộ tại đây thuộc phân khúc trung cấp, số căn hộ cao cấp đáp ứng chưa đến 20% nhu cầu nhà ở của các chuyên gia.

Chưa kể, vì cung không đáp ứng được cầu, căn hộ cao cấp tại Bình Dương sở hữu tỷ suất lợi nhuận cho thuê tốt, trong đó Thuận An là địa phương liên tục dẫn đầu. Theo thống kê từ website batdongsan.com.vn, các căn hộ 2-3 phòng ngủ tại Dĩ An có giá thuê 5-10 triệu đồng/tháng; tại Thuận An là 8-20 triệu đồng/tháng, tại Thủ Dầu Một là 8-15 triệu đồng/tháng. Như vậy, với mức thuê căn hộ tại Thuận An, nhà đầu tư có thể thu về tỷ suất lợi nhuận 8-10%.

Bình Dương là một trong những điểm đến an toàn trong thời dịch Covid-19. Hiện “thủ phủ công nghiệp” là một trong 3 địa phương hút vốn FDI lớn nhất Việt Nam với gần 1,8 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm. Làn sóng các tập đoàn nước ngoài đổ bộ vào Việt Nam khiến lượng chuyên gia nước ngoài tại Bình Dương tăng mạnh, đẩy nhu cầu thuê căn hộ cao cấp lên cao, khiến giá thuê ngày càng hấp dẫn.

Theo các nhà đầu tư, bất động sản Bình Dương đang thừa mà thiếu - thiếu các công trình biểu tượng, dự án căn hộ cao cấp được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế và thừa các dự án tầm trung. Đó là lý do phân khúc căn hộ cao cấp dành cho lực lượng lao động chất lượng cao nơi đây được giới đầu tư quan tâm.