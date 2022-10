Tỷ giá USD/VNĐ tiếp tục tăng kịch trần

Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm sáng 25/10, một loạt ngân hàng thương mại lớn tiếp tục tăng tỷ giá quy đổi USD/VNĐ lên mức kịch trần.

Tỷ giá quy đổi USD/VNĐ tại nhiều ngân hàng lớn tiếp tục neo ở mức kịch trần. Ảnh: Hoàng Hà.

Sáng 25/10, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD lên mức 23.703 đồng/USD, cao hơn 3 đồng so với ngày hôm qua. Dù chỉ biến động nhẹ so với phiên liền trước, đây đã là phiên tăng thứ 12 liên tiếp của tỷ giá trung tâm. Tính từ đầu tháng 10, chỉ số điều hành tỷ giá này của NHNN đã tăng xấp xỉ 300 đồng.

Với biên độ dao động +/-5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá sàn - trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch phiên hôm nay là 22.517 - 24.888 đồng/USD.

Trên kênh giao dịch ngân hàng, ngay khi NHNN nới tỷ giá trung tâm, một loạt nhà băng lớn đã nâng giá bán USD lên kịch trần cho phép.

Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh Vietcombank, VietinBank, BIDV hiện đều niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần 24.888 đồng/USD, tăng 3 đồng so với phiên liền trước. Tính trong một tuần gần nhất, tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh tại nhóm ngân hàng này đã tăng xấp xỉ 660 đồng.

Ở chiều mua vào, Vietcombank và BIDV cùng chấp nhận mức giá 24.608 đồng/USD, trong khi VietinBank niêm yết ở mức 24.610 đồng/USD.

Agribank hiện là ngân hàng quốc doanh niêm yết giá bán USD thấp nhất, với mức 24.885 đồng/USD, không đổi so với phiên đầu tuần này nhưng vẫn cao hơn 640 đồng so với một tuần trước.

GIÁ BÁN USD TRÊN KÊNH NGÂN HÀNG TIẾP TỤC TĂNG KỊCH TRẦN Diễn biến tỷ giá giao dịch USD/VNĐ từ đầu tháng 10. Nguồn: NHNN; Vietcombank; Tổng hợp Nhãn 3/10 4 5 6 7 8 10/10 11 12 13 14 15 17/10 18 19 20 21 22 24/10 25 Tỷ giá trung tâm đồng/USD 23412 23423 23417 23417 23422 23422 23432 23400 23480 23497 23541 23541 23586 23637 23663 23682 23688 23688 23700 23703 Vietcombank mua

23760 23750 23740 23735 23740 23740 23740 23790 23800 23920 23950 23950 24160 24270 24350 24390 24590 24590 24605 24608 Vietcombank bán

24040 24030 24020 24015 24020 24020 24020 24070 24080 24200 24230 24230 24440 24550 24630 24670 24870 24870 24885 24888

Với nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, Techcombank, Sacombank, VPBank cũng đang niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần cho phép 24.888 đồng. Ở chiều mua vào, giá giao dịch phổ biến tại nhóm nhà băng này là 24.700-24.750 đồng/USD.

HDBank sáng nay giữ nguyên giá giao dịch đồng bạc xanh so với phiên đầu tuần hôm qua, chấp nhận mua vào ở mức 24.650 đồng/USD và bán ra ở 24.885 đồng/USD. Tuy vậy, so với một tuần trước, giá giao dịch ngoại tệ tại nhà băng này cũng đã tăng 645 đồng.

Tương tự, Eximbank và ACB hiện đều niêm yết giá bán ở mức tương đương HDBank, tuy nhiên, ở chiều mua vào, các ngân hàng này đưa ra mức giá lần lượt ở 24.690 đồng/USD và 24.705 đồng/USD.

Trong khi giá bán USD trên kênh ngân hàng bị hạn chế bởi biên độ giao dịch cho phép theo tỷ giá trung tâm, giá bán ngoại tệ này bên ngoài thị trường tự do vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Sáng nay, các đầu mối quy đổi ngoại tệ khu vực Hà Nội đã nâng giá bán đồng bạc xanh lên mức 25.220 đồng/USD, tăng 100 đồng so với hôm qua. Ở chiều ngược lại, giá mua vào cũng được điều chỉnh tăng 80 đồng, hiện phổ biến quanh mức 25.100 đồng/USD, với biên độ +/- 10 đồng tùy đầu mối.

Theo Công ty Chứng khoán SSI, trong tuần trước, các thành viên thuộc Hội đồng thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã có những quan điểm cho tín hiệu về việc giảm nhịp độ nâng lãi suất trong 2 kỳ họp tới. Điều này đã tác động làm sức mạnh đồng USD giảm nhiệt 1,1% trong tuần và các đồng tiền chủ chốt hầu như tăng giá lại so với USD (EUR tăng 1,4%; GBP tăng 1,2%; JPY tăng 0,7%...).

Tuy nhiên, thị trường trong nước lại ghi nhận diễn biến trái ngược khi tỷ giá USD/VNĐ tiếp tục chịu nhiều áp lực với tâm lý gom giữ USD ở mức cao. Hiện tại, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại hầu hết đã ở mức kịch trần (5%) so với tỷ giá trung tâm của NHNN.

Các chuyên gia phân tích tại đây cho biết NHNN vẫn đang phải can thiệp thị trường thông qua việc bán ngoại tệ từ dữ trự ngoại hối, tuy nhiên mức can thiệp hiện tại tương đối hạn chế.

Theo SSI, dù các yếu tố cơ bản trong nước ghi nhận tích cực, trên thực tế, xu hướng găm giữ USD đã tăng lên đáng kể trong bối cảnh Đồng Việt Nam không đứng ngoài xu hướng mất giá đang lan rộng khắp châu Á. “Trạng thái tâm lý này sẽ tiếp tục tạo áp lực tỷ giá trong khi các chính sách điều hành của NHNN khó có thể tác động lớn như trước”, SSI nhận định.