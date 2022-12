Twitter không an toàn dưới thời Elon Musk

Cựu giám đốc bộ phận an toàn và liêm chính của Twitter cho rằng công ty dưới thời Elon Musk có thể gặp nhiều vấn đề về kiểm duyệt nội dung.

Ông Yoel Roth cho rằng Twitter có thể gặp vấn đề kiểm duyệt nội dung dưới thời Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Yoel Roth, cựu giám đốc bộ phận an toàn và liêm chính của Twitter cho biết mạng xã hội này không đảm bảo tính an toàn dưới thời Elon Musk, Reuter đưa tin. Ông Roth cũng cảnh báo trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi từ chức rằng Twitter không còn đủ nhân viên để lọc dữ liệu và đảm bảo tính an toàn nội dung.

Khi được hỏi tại sự kiện của Knight Foundation vào ngày 29/11, ông Roth thừa nhận bản thân không cảm thấy Twitter có thể cải thiện vấn đề kiểm duyệt dưới thời Elon Musk.

Yoel Roth là nhân viên lâu năm của Twitter, giúp lèo lái mạng xã hội này thông qua một số quyết định mang tính bước ngoặt, bao gồm cả động thái khóa tài khoản vĩnh viễn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Reuters nhận định sự ra đi của ông Roth đã khiến các nhà quảng cáo lo lắng. Ngoài ra, việc Elon Musk sa thải một nửa số nhân viên của Twitter đã khiến công tác kiểm duyệt nội dung bị ngó lơ.

Công tác kiểm duyệt nội dung của Twitter dường như bị ngó lơ dưới thời Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Trước khi Elon Musk nắm quyền lãnh đạo Twitter, công ty có khoảng 2.200 nhân sự trên toàn cầu tập trung vào công việc kiểm duyệt nội dung, ông Roth cho biết. Ngoài ra, Twitter dưới thời Musk bắt đầu không tuân thủ các chính sách bằng văn bản mà chỉ tập trung vào những chiến lược của CEO Tesla. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến ông Roth xin từ chức.

“Một trong những giới hạn của tôi là nếu Twitter bắt đầu bị cai trị bởi sắc lệnh độc tài thay vì chính sách thì tôi không còn vai trò tại công ty nữa”, Joel Roth cho biết.

Ngoài ra, ông Roth cũng nhận định Twitter Blue, dịch vụ xác minh tài khoản mới dưới thời Elon Musk, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn thông tin. Trước đó, Twitter Blue vẫn được tung ra bất chấp những cảnh báo và lời khuyên từ nhóm kiểm duyệt nội dung.

Trả lời về vấn đề khôi phục tài khoản Twitter của cựu Tổng thống Donald Trump, ông Roth cho biết bản thân vẫn kiên quyết với quan điểm khóa vĩnh viễn do lo ngại nguy cơ kích động bạo lực.

“Chúng ta đã thấy ví dụ rõ ràng nhất về việc mọi thứ sẽ như thế nào khi chuyển từ trực tuyến sang thực tế. Chúng ta từng thấy nhiều thương vong ở Điện Capitol”, ông Yoel Roth nói thêm.