Tin nhắn chứa mã xác thực liên quan đến tài khoản Twitter, cần có để điều chỉnh các cài đặt tài khoản, không đến hoặc bị trễ nhiều giờ.

Sau các lỗi không hiện bài đăng, lỗi chia sẻ bài đăng, lỗi hiển thị lượt theo dõi, bây giờ Twitter gặp lỗi xác thực qua tin nhắn. Ảnh: digiday.

Sau 2 tuần nhiều biến động của Twitter, nhiều người dùng đang kiểm tra lại tài khoản, thiết lập lại các cài đặt bảo mật và tải dữ liệu về máy tính cá nhân. Đây cũng là khi một số người phát hiện lỗi không nhận được mã xác thực hai yếu tố, hay 2FA, qua SMS.

Nếu không lấy được mã xác thực hai yếu tố qua SMS, người dùng không thể thay đổi các cài đặt bảo mật hoặc tải dữ liệu, trong một số trường hợp thậm chí không truy cập được tài khoản.

Lỗi xác thực qua tin nhắn

Cách đây không lâu, các kỹ sư Twitter dự báo rằng cơ sở hạ tầng của Twitter đang xuống cấp, và đây có vẻ như vấn đề đầu tiên tác động đến người dùng.

Theo ghi nhận trên mạng xã hội, nhiều người dùng đang phàn nàn về lỗi không nhận được mã xác thực qua SMS, đăng bài gắn thẻ Elon Musk hoặc TwitterSupport. "Tính năng gửi mã xác thực qua tin nhắn dường như bị hỏng", người dùng Chris Boyd cho biết.

"Một số người dùng đã bắt đầu báo cáo sự cố này trên Twitter từ 13/11", theo Wired.

Với một số tài khoản, Twitter thông báo "Không thể gửi mã xác thực ngay bây giờ, vui lòng thử lại sau". Nhưng khi thử lại, nền tảng lại thông báo "Đã đạt đến giới hạn mã xác thức qua SMS, hãy thử lại sau 24 giờ".

Nguyên nhân lỗi

Sự cố xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi ông chủ Twiter sa thải khoảng 3.700 nhân viên, tương đương một nửa nhân lực. Một kỹ sư yêu cầu giấu tên vì vẫn đang làm việc tại Twitter cho biết đội ngũ bị quá tải khi vừa duy trì nền tảng, vừa xây dựng các tính năng theo ý sếp mới.

Elon Musk cho biết sẽ ngưng các "dịch vụ nhỏ đính kèm" của Twitter, khiến nhiều người dùng lo ngại sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu tài khoản và tìm cách tải dữ liệu về để lưu trữ. Ảnh: Twitter.

Mới đây, Musk cho biết đã "đuổi việc" một số nhà thầu và vô hiệu hóa một số phần của nền tảng. “Twitter sẽ tắt bớt các ‘dịch vụ nhỏ đính kèm’, trong số này chỉ có 20% thực sự cần thiết", sếp Twitter đăng trên trang cá nhân.

Phóng viên Joseph Menn của Washington Post cho rằng sự cố đang xảy ra với hệ thống xác thực hai yếu tố của Twitter dường như có liên quan đến động thái mới này.

“Người dùng có thể tạm thời mất truy cập tài khoản do lỗi xác thực đa yếu tố, nhưng điều đáng lo ngại hơn nữa là sự cố này sẽ khuyến khích người dùng vô hiệu hóa hoàn toàn xác thực, làm giảm bảo mật”, Kenneth White, kỹ sư bảo mật lâu năm và là người điều hành Open Crypto Audit Project, cho biết.

“Đây có thể là kết quả của những thay đổi quy mô lớn đối với các dịch vụ 'đính kèm' trên Twitter, như Musk đã công bố", White nói.

Để tạm thời "né tránh" dịch vụ xác thực qua SMS của Twitter, người dùng có thể chuyển sang ứng dụng tạo mã xác thực, chẳng hạn như Google Authenticator hoặc Authy.

Trên Twitter, chọn Settings and support (Cài đặt và hỗ trợ), Security and account access (Bảo mật và truy cập tài khoản), Settings and privacy (Cài đặt và quyền riêng tư).

Chọn Security and account access (Quyền truy cập tài khoản và bảo mật), Security (Bảo mật) và cuối cùng là Two-factor authentication (Xác thực hai yếu tố).

Tại đây, tắt mục Text message (Xác thực qua tin nhắn văn bản), bật Authentication app (Xác thực qua ứng dụng) và làm theo hướng dẫn để Google Authenticator hoặc Authy bắt đầu tạo mã xác thực gắn với tài khoản Twitter, phục vụ đăng nhập hoặc cài đặt tài khoản.