Twitter đổ lỗi cho Musk vì kết quả kinh doanh tệ hại

Twitter đã ngầm khẳng định hành động đơn phương hủy thương vụ của Elon Musk có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu sụt giảm của công ty.

Hôm 22/7, nền tảng mạng xã hội Twitter đã công bố doanh thu quý II 2022. Theo đó, doanh thu của công ty đạt 1,18 tỷ USD , sụt giảm so với mức 1,19 cùng kỳ năm 2021. Theo The Verge, con số này thấp hơn nhiều so với ước tính của các nhà phân tích.

Mạng xã hội ngầm đổ lỗi sự tụt dốc này cho Elon Musk. Theo báo cáo tài chính, Twitter đã phải chi khoảng 33 triệu USD cho các thủ tục nhằm hoàn thiện thương vụ mua lại của Musk.

"Twitter tin rằng việc ông Musk hủy thương vụ là sai trái và vô căn cứ, và thỏa thuận vẫn còn nguyên hiệu lực", công ty này trình bày trong báo cáo.

Twitter đang tỏ ra không hài lòng về hành động "quay xe" của tỷ phú công nghệ. Ảnh: Getty.

Cũng như nhiều công ty khác trong lĩnh vực mạng xã hội, Twitter đã phải gánh chịu những chi phí liên quan đến việc cắt giảm quy mô và tái cấu trúc, với việc một số giám đốc cấp cao rời công ty.

Tuy nhiên, đây không phải là lý do duy nhất khiến Twitter gặp vấn đề về doanh thu. Trong báo cáo tài chính, công ty cũng nêu các vấn đề họ gặp phải trong hoạt động quảng cáo. The Verge cho rằng vụ mua bán “rối loạn” đã khiến doanh số quảng cáo của công ty rơi vào tình trạng khó khăn.

Hồi đầu tháng 7, Bloomberg cho biết Twitter đang cố gắng xoa dịu lo ngại của các nhà quảng cáo về việc Musk có thể thay đổi nền tảng như thế nào. Trong khi đó, Ad Age lại cho rằng thương vụ đã khiến việc bán quảng cáo của công ty rơi vào tình trạng “rối loạn”.

Tuy doanh số quảng cáo của Twitter vẫn tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tổng thể lại sụt giảm nghiêm trọng. Công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng 270 triệu USD , lao dốc so với lợi nhuận 66 triệu USD trong cùng quý năm ngoái.

Con số này còn tệ hơn rất nhiều khi nhìn vào quỹ đạo tăng trưởng. Vào thời điểm này năm ngoái, doanh thu của Twitter đã tăng 74% so với cùng kỳ năm 2020.

Con số tăng trưởng đáng kể nhất của Twitter là số lượng người dùng. Công ty báo cáo đã đạt hơn 237 triệu người dùng hàng ngày, tăng từ 229 triệu trong quý trước.

Hồi tháng 4, Elon Musk đã ký một thỏa thuận mua lại Twitter. Tuy nhiên, tỷ phú đã tuyên bố “quay xe” chỉ vài tuần sau đó. Vào đầu tháng 7, Musk đã đệ đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) nhằm chính thức kết thúc thỏa thuận.