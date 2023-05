Twitter càng ngày càng tệ dưới tay Elon Musk

Kể từ khi Elon Musk tiếp quản, nội dung thù hận trên Twitter gia tăng và những kẻ tuyên truyền thông tin sai tìm ra những cách để lợi dụng nền tảng.

Một năm trước, Elon Musk tuyên bố rằng muốn mua Twitter để loại bỏ các tài khoản ảo trên nền tảng và biến đây thành “quảng trường công cộng" phục vụ tự do ngôn luận. Khi đó, các chuyên gia mạng xã hội lo ngại Twitter dưới thời Musk sẽ nới lỏng kiểm duyệt nội dung và nền tảng sẽ tràn ngập nội dung bạo lực và thù hận.

Giờ đây, các dữ liệu mới cho thấy lo ngại này đã thành hiện thực.

“Cam kết của Twitter đối với việc kiểm duyệt nội dung hoàn toàn không thay đổi”, Musk từng nhấn mạnh. Nhưng cùng lúc đó, Twitter đã sa thải hầu hết nhân viên an toàn và tin cậy nhóm phụ trách loại bỏ nội dung vi phạm chính sách nền tảng.

Nội dung thù hận gia tăng

Kết quả, ngôn từ kích động thù địch trên Twitter đã tăng lên đáng kể và số lượng tài khoản ảo trên nền tảng không hề giảm, theo một nghiên cứu mới từ Viện Khoa học thông tin của Đại học Nam California. Thay vì trở thành một quảng trường công cộng, Twitter trở thành nơi những kẻ phát tán nội dung bạo lực được lộng hành.

“Twitter không còn là nơi để tìm kiếm những quan điểm và xem những người thú vị nhất trên thế giới đang nói gì", Imran Ahmed, Giám đốc điều hành của Trung tâm chống lại sự căm ghét kỹ thuật số (CCDH), cho biết.

Các nhà nghiên cứu phát hiện sự gia tăng nội dung thù hận bắt đầu gần như ngay lập tức sau khi Musk tiếp quản nền tảng, khi nhiều người dùng bắt đầu "thử nghiệm" xem dạng nội dung nào có thể lọt lưới kiểm duyệt mới của Twitter.

Elon Musk nói rằng nền tảng đã được "tự do" sau khi ông tiếp quản. Ảnh: Reuters.

“Vào ngày Musk chính thức tiếp quản nền tảng này, rất nhiều nhân vật cánh hữu đã bắt đầu đăng nội dung chống LGBTQ bằng những lời ẩn ý, cụ thể là thuật ngữ 'groomer', ngụ ý rằng những người LGBTQ săn lùng những người trẻ tuổi", Kayla Gogarty, giám đốc nghiên cứu của Media Matters for America, cho biết.

Các chính sách của Twitter không cho phép những lời nói xấu và trò đùa “có ý định làm suy giảm hoặc củng cố định kiến tiêu cực hoặc có hại về danh mục được bảo vệ”.

"Những tài khoản này đã đoán trước rằng Musk sẽ giảm bớt kiểm duyệt, và ngôn từ kích động thù địch không giảm ngay sau khi Elon Musk mua Twitter, cho thấy rằng bất kỳ sự kiểm duyệt nào đang được thực thi là chưa đủ", Keith Burghardt, nhà khoa học máy tính tại Đại học Nam California, cho biết.

Nhóm nghiên cứu từ đại học này cũng lưu ý rằng Twitter thiếu minh bạch, do đó không thể đánh giá nguyên nhân nội dung thù hận gia tăng là do dạng nội dung này được đăng tải nhiều hơn sau khi Musk tiếp quản, hay do nới lỏng kiểm duyệt.

Cách quản lý Twitter làm tình hình tệ hơn

Hơn nữa, Twitter ngày càng tỏ ra thiếu minh bạch hơn. Vào tháng 2, công ty thông báo ngừng cho phép truy cập miễn phí vào AP — công cụ cho phép các học giả và nhà nghiên cứu tải và tương tác với dữ liệu của nền tảng. So với hiện nay, các nhà nghiên cứu sẽ ngày càng khó phân tích ngôn từ kích động thù địch đang thay đổi như thế nào khi Musk tiếp tục lãnh đạo.

Vào tháng 12 năm ngoái, nhiều tài khoản đã bị Twitter cấm được phép hoạt động trở lại, bao gồm những nhân vật tai tiếng như Andrew Tate, bị bắt ở Romania vì tội buôn người, Liz Crokin, người tuyên truyền thuyết âm mưu QAnon.

Hàng loạt tài khoản từng bị Twitter cấm vì kích động thù địch, nhưng đến nay đã được hoạt động trở lại. Ảnh: Reuters.

Những thay đổi gần đây đối với hệ thống xác thực tài khoản của Twitter, Twitter Blue, người dùng có thể trả tiền để có dấu tick màu xanh, cũng gây hỗn loạn. Vào tháng 11 năm ngoái, một tài khoản giả mạo gã khổng lồ dược phẩm Eli Lilly đăng bài thông báo phát insulin miễn phí, khiến cổ phiếu của công ty giảm gần 5%.

“Phân tích của chúng tôi cho thấy Twitter Blue đang được vũ khí hóa, đặc biệt là bởi những người truyền bá thông tin sai lệch", Ahmed từ CCDH cho biết.

“Các nhà khoa học, nhà báo rơi vào một môi trường thù địch, trong đó thông tin của họ không được mở rộng phạm vi tiếp cận như những thông tin sai lệch và thù hận từ những kẻ xấu truyền bá", chuyên gia cho biết.

Trong khi nhiều tổ chức với các nguồn dữ liệu khác nhau cho thấy tình trạng nền tảng xấu đi, chiến lược của Twitter là từ chối thay vì giải quyết vấn đề, theo Ahmed.