TWICE tiếp tục mạo hiểm với khả năng ca hát?

"I Can't Stop Me" là ca khúc có nhiều nốt cao kết hợp cùng vũ đạo khó. Nhạc phẩm đặt ra thách thức cho TWICE khi biểu diễn trực tiếp.

Dẫu TWICE vấp phải những chỉ trích về khả năng ca hát, không ai có thể phủ nhận độ chăm chỉ của họ. Ngày 26/10, nhóm tiếp tục tái xuất đường đua âm nhạc với I Can't Stop Me, bốn tháng sau More & More. Sản phẩm nằm trong album Eyes Wide Open - dự án nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập nhóm.

Ca khúc mới có sự bắt tai, vũ đạo đòi hỏi sự đồng đều và những nốt cao kỹ thuật. Điều này vô hình trung đặt ra thách thức với TWICE khi nhóm vẫn còn gây tranh cãi về giọng hát chỉ vài tháng trước đó.

Điệp khúc là điểm sáng

Thuộc thể loại synth-pop, I Can't Stop Me đưa khán giả trở về với bầu không khí cuối thập niên 1980. Trong sản phẩm mới, ê-kíp đã có những cải thiện về kỹ xảo, đem đến cảm giác chân thực hơn cho MV.

Mặt khác, với lợi thế nhan săc, hầu hết MV của TWICE, bao gồm I Can't Stop Me, không làm dạng story-telling (kể chuyện), mà thiên về hướng sử dụng hình ảnh ẩn dụ và tập trung quay cận vào gương mặt thành viên.

Nhan sắc của TWICE trong MV I Can't Stop Me. Ảnh: Soompi.

MV mới khắc họa cuộc tranh đấu nội tại mỗi cá nhân giữa ranh giới thiện - ác. Trong cuộc sống đầy rẫy cám dỗ, nhiều người bất chấp giới hạn, lương tâm chỉ để tìm kiếm khoái cảm. Nhằm truyền tải thông điệp trên, MV tạo dựng hai phiên bản đối lập của TWICE trên một bàn tiệc với vạch đỏ ngăn giữa.

Về phần âm nhạc, đặc thù của synth-pop là phần điệp khúc thuần pop - có lời hát thay vì drop beat (một đoạn nhạc có nhịp sôi động). Điệp khúc của I Can't Stop Me lại có giai điệu bắt tai, dễ nhớ khiến tổng thể chất lượng bài hát được nâng cao. Đây cũng là điểm sáng của nhạc phẩm.

Nhìn lại các sản phẩm trước đó, khán giả dễ nhận ra điệp khúc có lời luôn là "mũi nhọn" của TWICE, chẳng hạn như Like OOH-AHH, Cheer Up, T.T hay Fancy. Trong đó, tiêu đề bài hát xuất hiện ở vị trí điểm nhấn giúp khán giả ít nhất sẽ nhớ rõ tên bài hát bất kể giai điệu.

Hơn nữa, TWICE đã khắc phục được vấn đề về phân chia đoạn hát. Trong I Can't Stop Me, các thành viên đều có đoạn hát phù hợp với năng lực bản thân, chẳng hạn, Momo không còn phải hát nốt cao. Trước đó, nhóm từng thử xáo trộn phần hát của một số thành viên để khán giả cảm thấy mới mẻ, nhưng không đem lại hiệu quả, thậm chí gây phản tác dụng.

Hai phiên bản thiện - ác của TWICE. Ảnh: Chụp màn hình.

Nếu phải chỉ ra một điểm đáng tiếc, đó là độ bùng nổ của I Can't Stop Me. Ca khúc giữ được bầu không khí sôi động xuyên suốt thời lượng và làm tốt tới phần rap của Dahyun và Chaeyoung. Song, đoạn chuyển (bridge) được thể hiện bởi Mina, Sana, Tzuyu và Nayeon lại khiến người nghe có cảm giác hời hợt, nhất là nốt cao mang tính cao trào của Nayeon.

Thách thức lớn cho giọng hát của TWICE

TWICE là những cô ong chăm chỉ bậc nhất K-pop bởi tần suất quảng bá sản phẩm liên tục, dày đặc ở mức đáng ngưỡng mộ. Đây là nhóm nhạc hiếm hoi khiến người hâm mộ chưa từng phải đặt câu hỏi về thời gian tái xuất. Đỉnh điểm năng suất vào năm 2017, TWICE phát hành 9 MV ở hai thị trường Hàn và Nhật.

Tuy nhiên, mặt trái của cường độ hoạt động liên tục là thách thức về trau dồi chuyên môn và tái tạo hình ảnh trong mắt khán giả. TWICE luôn làm tốt điều thứ hai. Nhờ lợi thế nhan sắc và sự trẻ trung, tạo hình của nhóm luôn được người hâm mộ đón nhận. Thậm chí, nhiều khán giả chỉ cần nhìn gương mặt của 9 cô gái cũng cảm thấy "đổi mới".

Vũ đạo của TWICE tiếp tục được phát huy. Ảnh: Soompi.

Trong I Can't Stop Me, TWICE đem đến bầu không khí khác biệt bằng cách hoài cổ hóa âm nhạc. Điều này khiến ca khúc vấp phải nhận xét "quê mùa". Tuy nhiên, đánh giá như vậy có phần không công bằng với TWICE khi âm nhạc vận hành theo hình xoáy trôn ốc khi các xu hướng trong quá khứ sớm quay vòng nhưng ở hình thái cao hơn.

Thực tế, I Can't Stop Me vẫn mang đậm chất hiện đại. Một trong số biểu hiện dễ thấy nhất là việc đan xen phần rap ở đoạn ba. Hơn nữa, cách hát bè của TWICE cũng là cách hát mới, kết hợp phần nhạc nền sử dụng bộ gõ hiện đại.

Song, kỹ năng chuyên môn của TWICE luôn là vấn đề được đem ra tranh luận từ lúc nhóm ra mắt. Họ bị gán mác "búp bê không biết hát" sau nhiều video bằng chứng cho thấy giọng hát thật có phần gây thất vọng của các thành viên, gồm cả người hát chính.

Gần nhất, trên sân khấu quảng bá More & More hồi tháng 6, TWICE tiếp tục để lại "vết hằn" xấu xí về giọng hát trong trí nhớ khán giả. Ở màn biểu diễn khép lại chương trình âm nhạc hôm 10/6, Momo gây sốc khi hát chênh, phô tới mức khó chấp nhận trong khi cô đã ra mắt gần 5 năm. Chưa hết, các thành viên còn lại, trừ bộ ba Jungyeon, Jihyo và Nayeon, đều lộ vẻ lúng túng, ngại ngùng khi phải hát trên nền nhạc không có lời đè.

Bốn tháng kể từ More & More, TWICE quay lại với I Can't Stop Me. Từng đó thời gian chưa chắc đã đủ để nhóm cải thiện.

Nhóm nhạc nhà JYP luôn được đầu tư về vũ đạo. Thời gian gần đây, TWICE còn chú trọng về mặt tạo hình sân khấu, đòi hỏi độ đồng đều cao giữa các thành viên. I Can't Stop Me có vũ đạo khó với các động tác đòi hỏi độ chắc, độ gồng cao.

Chẳng hạn, trong phần điệp khúc, động tác từ đứng chuyển sang ngồi duỗi một chân khiến ca sĩ phải đối mặt với việc khó ổn định giọng hát. Nối tiếp động tác là câu hát kết thúc bằng nốt rất cao.

I Can't Stop Me sẽ là thách thức của TWICE khi trình diễn trực tiếp. Ảnh: Soompi.

Mặt khác, một trong những biểu hiện của việc trau dồi giọng hát đó là phần hát bè của Nayeon và Jihyo ở đoạn cuối I Can't Stop Me. Tuy nhiên, trên sân khấu biểu diễn trực tiếp đầu tiên, hai thành viên chỉ thể hiện tuyến lời chính thay vì phô trương kỹ thuật cá nhân qua việc trình diễn phần bè.

Tại K-Pop, khán giả không còn xa lạ với việc thành viên một nhóm nhạc bỏ vũ đạo, đứng yên một chỗ để thể hiện tròn trịa đoạn bè cao. Nỗ lực đó giúp ca sĩ chứng minh thực lực và được người hâm mộ công nhận. Song, đây lại là điều hiếm thấy ở TWICE. Khi biểu diễn trực tiếp, việc nhóm bỏ hoàn toàn phần bè đòi hỏi kỹ thuật khiến khán giả đặt nghi vấn về khả năng của 9 cô gái.

Trở lại với I Can't Stop Me, thách thức chồng thách thức với TWICE khi Jungyeon - thành viên có giọng hát ổn định - không thể tham gia quảng bá do vấn đề về sức khỏe tâm lý. Vì vậy, I Can't Stop Me sẽ là thách thức khó nhằn với TWICE trên các sân khấu biểu diễn sắp tới.