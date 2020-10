TWICE quay về thập niên 1980 trong MV mới

Ngày 26/10, album hoàn chỉnh thứ hai của nhóm nhạc TWICE với tên gọi “Eyes Wide Open” ra mắt cùng MV ca khúc chủ đề “I Can’t Stop Me”.

Eyes Wide Open là album hoàn chỉnh thứ hai của TWICE, ra mắt 3 năm sau Twicetagram (2017). Album thứ hai ra mắt vừa vặn vào dịp kỷ niệm 5 năm thành lập nhóm (20/10/2015-20/10/2020). Ca khúc chủ đề trong album mới là I Can’t Stop Me.

I Can’t Stop Me là ca khúc bắt tai, mang âm hưởng của những bản nhạc phim hành động, khoa học viễn tưởng của thập niên 1980. Phần giai điệu của bài hát do cho Melanie Joy Fontana, Michel Lindgren Schulz, and A Wright sáng tác với phần lời do Park Jin Young và Shim Eun Ji chấp bút.

Tuy giai điệu bắt tai, phần MV ca khúc I Can’t Stop Me lại không được đánh giá cao. Ảnh: YouTube.

Ca khúc được coi như tuyên ngôn mạnh mẽ của các cô gái TWICE về việc trở thành một con người độc lập, không bị kiểm soát bởi bất kỳ ai - ngay cả khi cái giá phải trả là những lựa chọn khó khăn giữa tốt và xấu, thiện và ác.

Hiện, MV ca khúc I Can’t Stop Me đăng tải trên kênh YouTube chính thức của JYP Entertainment đã thu hút hơn 4,7 triệu lượt xem với 1,3 triệu lượt thích. Tuy được đánh giá cao về phần âm nhạc, phần hình ảnh I Can’t Stop Me bị đánh giá là cũ kỹ và quê mùa với loạt kỹ xảo vụng về và lộn xộn.