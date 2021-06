TWICE ngày trở lại

Tối 1/6, các tài khoản chính thức của JYP Entertainment và TWICE đồng loạt tung ra loạt hình mới của 9 thành viên. Đây là hình ảnh quảng bá mini album thứ 10 của TWICE mang tên Taste of Love. Loạt hình nhận lượt tương tác lớn, từ 85.000 đến 100.000 thích cho mỗi hình chỉ sau khoảng 2 giờ đăng.