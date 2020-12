TWICE được tìm kiếm sau tiết mục ở MAMA 2020

TWICE, ngoài biểu diễn hai ca khúc More & More và I Can't Stop Me, còn thể hiện bài hát mới Cry for Me. Tiết mục của TWICE không được đầu tư nhiều về bối cảnh, ý tưởng. Nhưng tổng thể, nhóm có phần trình diễn hấp dẫn với nhan sắc xinh đẹp, vũ đạo đồng đều.