TWICE bứt phá sau thời gian mờ nhạt

TWICE lần đầu lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Nhóm đứng ở vị trí thứ 83 nhờ ca khúc "The Feels".

Trong hơn nửa thập kỷ, TWICE trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng và thành công nhất tại Hàn Quốc. Nhóm nhạc nữ đã phát hành số lượng lớn sản phẩm âm nhạc, gồm 5 album, 10 EP và một số repackage album (album phát hành lại).

Trong vài năm trở lại đây, TWICE thay đổi phong cách. Thay vì trung thành với hình tượng ngọt ngào, đáng yêu như trước, 9 cô gái trưởng thành, quyến rũ hơn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, TWICE đã không giữ được sức nóng như xưa. Các ca khúc của nhóm có thứ hạng khá khiêm tốn trên bảng xếp hạng âm nhạc.

Mới đây, TWICE phát hành đĩa đơn tiếng Anh đầu tiên mang tên The Feels. Ca khúc nhận những phản hồi tích cực từ truyền thông và khán giả Mỹ. Đây có thể coi là cột mốc đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của TWICE sau thời gian gần như "giậm chân tại chỗ".

Tấn công thị trường Mỹ

Đĩa đơn đầu tay Like Ooh-Ahh trích từ album The Story Begins đã đánh dấu màn ra mắt mạnh mẽ của nhóm nhạc 9 thành viên. Đến năm 2016, khi phát hành ca khúc Cheer Up và TT, TWICE mới nâng danh tiếng của mình lên một tầm cao mới.

Cheer Up trở thành bài hát của năm với lượng khán giả đông đảo. Họ đã giành được giải Bài hát của năm tại Mnet’s Asian Music Awards (MAMA) nhờ ca khúc Cheer Up.

Với liên tiếp các ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng, TWICE nhanh chóng trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc. Âm nhạc lôi cuốn, hình ảnh đáng yêu đã trở thành thương hiệu của TWICE trong nhiều năm qua.

Với ca khúc The Feels phát hành vào 1/10, TWICE có sản phẩm chính thức đầu tiên tấn công thị trường Mỹ.

The Feels là bài hát đầu tiên của TWICE lọt vào Billboard Hot 100. Ảnh: JYP Entertainment.

“Lần đầu tiên nghe The Feels, tôi đã nghĩ ca khúc thực sự phản ánh chúng tôi là ai và nó phù hợp với các thành viên như thế nào", Momo nói trong một video. Và tờ NME nhận định Momo đã không sai. TWICE ngày càng trưởng thành nhưng không mất đi chất trẻ trung, năng động trong âm nhạc.

The Feels lan tỏa không khí vui vẻ và thể hiện sự tự tin. Bài hát chia sẻ thông điệp đừng che giấu cảm xúc, hãy sống thật khi yêu thích một ai đó.

The Feels có màu sắc khá tương đồng với hai bản hit của TWICE là Cheer Up và What is Love?. Tuy nhiên, The Feels là bản nhạc cập nhật, hiện đại hơn so với Cheer Up hay What is Love?.

Ngoài ra, bài hát còn thể hiện hình tượng trẻ trung, đáng yêu quen thuộc của TWICE theo hướng khéo léo và tinh tế hơn. Đặc biệt, qua vũ đạo và thời trang, các thành viên chứng tỏ ngày càng trưởng thành và quyến rũ.

Tuy nhiên nội dung cũng như hình ảnh MV chưa thuyết phục người xem. Nội dung của MV The Feels bị nhận xét khá đơn giản, thiếu cốt truyện. Có ý kiến cho rằng The Feels là sự chắp vá lỏng lẻo của những bộ phim tuổi teen nổi tiếng.

Trước những nhận xét từ khán giả, thành viên Chae Young cho biết: “Ý tưởng của MV là kể về năm tháng tuổi teen. Do đó, các chủ đề như tiệc tùng và chương trình biểu diễn đã xuất hiện trong đầu khi chúng tôi nghĩ về thanh thiếu niên ở Mỹ. Bài hát cũng chứa đựng sự rung cảm mạnh mẽ của các bạn trẻ khi có khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè. Vì vậy, chúng tôi quyết định giới thiệu bài hát theo chủ đề của một buổi dạ hội”.

Thành viên Mina chia sẻ thêm: “Vũ hội là một nét văn hóa mà chúng tôi chưa được trải nghiệm trước đây. Do đó, các thành viên rất hào hứng khi thử khái niệm mới này. Nhóm cũng hoàn thành ước mơ từ thời sinh viên là được tham dự vũ hội. Tôi hy vọng người hâm mộ thích khái niệm thú vị và sôi nổi này”.

TWICE thử sức với chủ đề vũ hội. Ảnh: JYP Entertainment.

Những phản hồi tích cực

NME đưa tin ngày 12/10, TWICE đã đạt được thành tích mới trên bảng xếp hạng Billboard với The Feels. Cụ thể bài hát lọt vào Billboard Hot 100, xếp ở vị trí thứ 83 trong tuần thứ hai của tháng 10. Ngoài ra, ca khúc cũng đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Digital Song Sales.

Đây là thứ hạng cao nhất của nhóm nhạc nữ trên bảng xếp hạng toàn cầu, dựa trên doanh số bán hàng kỹ thuật số và phát trực tuyến từ hơn 200 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Các ca khúc trước của TWICE như I Can’t Stop Me đạt vị trí thứ 16 vào tháng 11/2020 và Alcohol Free ở hạng 22 vào tháng 6 trên Digital Song Sales.

Nhóm nhạc nữ còn giành được vị trí cao trên bảng xếp hạng tại Anh. Đĩa đơn tiếng Anh của nhóm ra mắt ở vị trí thứ 80 trên UK Singles Charts từ ngày 8 đến 14/10.

Tờ NME nhận định nếu mục đích của TWICE lần này là thu hút sự chú ý từ khán giả toàn cầu, họ đã hoàn thành nhiệm vụ với The Feels. Theo NME, The Feels là một cú hích không thể phủ nhận và đóng vai trò như cánh cổng để TWICE đón nhiều người hâm mộ nhạc pop hơn.