'Twenty Five, Twenty One' kết thúc buồn?

Tập 13 của "Twenty Five, Twenty One" kết thúc với phân cảnh cặp chính quyết định hẹn hò. Khán giả liên tục đưa ra giả thuyết về kết cục bộ phim.

Ngày 26/3, tập 13 của bộ phim Twenty Five, Twenty One lên sóng. Twenty Five, Twenty One tiếp tục trở thành bộ phim được nhiều khán giả theo dõi nhất trong cùng khung giờ, với mức rating trung bình toàn quốc đạt 9,9%.

Trong tập 13, khán giả chứng kiến cách hai nhân vật chính Na Hee Do (Kim Tae Ri thủ vai) và Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk thủ vai) khám phá sâu hơn về tình cảm họ dành cho nhau.

Nhân vật Baek Yi Jin đứng trước áp lực phải phân biệt rõ ràng giữa tình cảm cá nhân và công việc. Ảnh: tvN.

Tập phim mở đầu với phân cảnh Na Hee Do trao cho Baek Yi Jin một nụ hôn vào khoảnh khắc giao thừa, khi cô chính thức bước sang tuổi 20. "Không phải em sơ suất đâu. Em cũng muốn có gì đó thay đổi", Hee Do thổ lộ. Tuy nhiên, đáp lại lời bày tỏ của cô, Yi Jin chỉ nhìn đi nơi khác và cố gắng chuyển chủ đề.

Sau nụ hôn, Hee Do muốn xác lập mối quan hệ tình cảm sâu sắc hơn với Yi Jin, nhưng anh không thể thực hiện điều đó. Tại tập này, mâu thuẫn giằng xé giữa tình yêu dành cho Hee Do và nguyên tắc giữ khoảng cách "đừng quá xa, cũng đừng quá gần" dưới tư cách phóng viên khiến Yi Jin gặp nhiều trăn trở.

"Nếu gặp tình huống đó, cậu sẽ làm gì? Nếu nó liên quan đến Na Hee Do thì sao?", cựu tuyển thủ Yang Chan Mi (Kim Hye Eun thủ vai), người cũng từng thân thiết với phóng viên Shin Jae Kyung (Seo Jae Hee thủ vai) trước khi mối quan hệ trở nên rạn nứt, đặt câu hỏi về quyết định của Yi Jin nếu một ngày anh phải đưa tin tức xấu về Hee Do.

Chuyện tình cảm dang dở trở thành vấn đề khiến Yi Jin và Hee Do liên tục bận tâm suy nghĩ. Cuối cùng, Yi Jin đề nghị cả hai giữ khoảng cách với nhau.

Tuy nhiên, sau khi Hee Do cầu xin Yi Jin đừng rời xa mình, anh không còn kiềm chế được tình cảm. Khán giả bày tỏ sự yêu thích trước phân cảnh cảm xúc của cả hai bùng nổ và họ trao nhau nụ hôn giữa màn tuyết trắng.

"Được rồi. Thử tình yêu kiểu này đi, Na Hee Do", Yi Jin bày tỏ.

Hiện Twenty Five, Twenty One còn 3 tập phim nữa sẽ đi đến hồi kết. Trong khi khởi đầu mới của cặp chính khiến người hâm mộ thích thú, không ít khán giả tò mò về kết thúc của họ, với nhiều suy đoán khác nhau được đưa ra. Ví dụ về mối quan hệ rạn nứt giữa Yang Chan Mi và Shin Jae Kyung, hay việc cô con gái Min Chae mang họ Kim chứ không phải Baek làm dấy lên nghi vấn Twenty Five, Twenty One mang kết cục buồn.

Khán giả đưa ra nhiều dự đoán về kết cục của Twenty Five, Twenty One. Ảnh: Naver.

Liệu mối quan hệ giữa Hee Do và Yi Jin tiếp tục phát triển trong tương lai, hay họ chỉ trở thành phần tình cảm dang dở của tuổi trẻ là điều hiện được nhiều người xem quan tâm nhất.