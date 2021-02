TVB xáo trộn sau khi Tăng Chí Vỹ nhậm chức

Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam được bổ nhiệm vào bộ máy quản lý cấp cao của TVB từ tháng 1. Quyết định này gây ra nhiều xáo trộn trong nhân sự nhà đài.

HK01 đưa tin sự trở lại TVB của Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam trong các vị trí lãnh đạo cấp cao đã khiến nội bộ ban lãnh đạo hãng xáo trộn.

Tăng Chí Vỹ hiện giữ chức phó tổng giám đốc phụ trách lập kế hoạch và sản xuất các chương trình truyền hình. Ngôi sao 68 tuổi quản lý mảng truyền hình thực tế và âm nhạc.

Tăng Chí Vỹ (trái) và vợ chồng bà Dư Vịnh San, ông Hà Triết Đồ (phải). Ảnh: Sing Tao Daily.

Bà Dư Vịnh San, phụ trách mảng chương trình truyền hình thực tế trước khi chuyển giao cho Tăng Chí Vỹ, sẽ đảm nhận vai trò mới là trợ lý tổng giám đốc phát triển kinh doanh. Ông Hà Triết Đồ chồng bà sẽ từ chức CEO của Voice Entertainment Group Ltd. Trọng trách này cũng được trao lại cho Tăng Chí Vỹ.

Dù thừa nhận bản thân không có nhiều kinh nghiệm trong ngành công nghiệp âm nhạc, Tăng Chí Vỹ hy vọng có thể khai phá tài năng mới, đa dạng hóa các sản phẩm âm nhạc mà công ty sản xuất để đạt bước đột phá mới.

Nguồn tin cũng cho hay danh hài ấp ủ dự định tri ân kỷ nguyên vàng của âm nhạc Hong Kong cũng như xây dựng quan hệ hữu hảo với các hãng đĩa xứ cảng thơm.

Một trong những quyết định đầu tiên của Tăng Chí Vỹ trong vai trò mới là tạm dừng cuộc thi âm nhạc Thanh mộng truyền kỳ (The Voice of the Stars) dự kiến diễn ra từ ngày 7/3. Toàn bộ việc sản xuất chương trình đã dừng lại, chờ chỉ thị tiếp theo từ Tăng Chí Vỹ.

Quyết định tạm dừng chương trình không gây bất ngờ, bởi Chủ tịch TVB Hứa Đào đã tuyên bố hồi tháng 1 rằng công ty đặt mục tiêu chiến lược mới là cải thiện chất lượng các chương trình truyền hình. Thay đổi mới của TVB cũng bao gồm việc mở rộng ảnh hưởng tới thị trường Trung Quốc Đại lục trong khi duy trì vị thế hàng đầu tại Hong Kong.