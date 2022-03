TVB mở cửa lại phim trường

Sau gần một tháng đóng cửa đài, TVB quyết định nối lại hoạt động sản xuất để giảm thiểu thiệt hại kinh tế.

Ngày 19/3, HK01 đưa tin Tăng Chí Vỹ, Tổng giám đốc TVB, xuất hiện trong buổi ra mắt chương trình mới của đài là You Don't Believe It. Ông xác nhận tin tức TVB có hơn 500 nhân viên bị nhiễm Covid-19, và cho biết tình hình vẫn được kiểm soát tốt.

Theo Tăng Chí Vỹ, ban lãnh đạo đài quyết định mở cửa phim trường, khôi phục hoạt động sản xuất từ ngày 21/3. Nam nghệ sĩ cho biết TVB sẽ áp dụng phương pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt với gần 500 nhân viên chưa mắc bệnh.

TVB dần nối lại hoạt động sản xuất. Ảnh: HK01.

Trước khi vào phim trường, các diễn viên và nhân viên đoàn phim phải xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước. Trong lúc quay, toàn bộ ê-kíp bao gồm cả diễn viên sẽ phải ở lại ký túc xá công ty trong vòng ba tuần, nội bất xuất ngoại bất nhập. Phòng nghỉ, khu vực vệ sinh, nhu yếu phẩm, thực phẩm và vật dụng sinh hoạt hàng ngày sẽ được nhà đài cung cấp đầy đủ.

Trên On, nhiều nghệ sĩ như Lâm Thục Mẫn, Trần Đình Hân, Trương Bảo Nhi, Mã Quốc Minh đã bày tỏ sự đồng tình với phương án này và sẵn sàng làm theo sự sắp xếp của TVB.

TVB thông báo đóng cửa đài từ ngày 24/2 để ngăn chặn chuỗi lây nhiễm Covid-19 trong nội bộ sau khi Hồ Định Hân, Trương Tùng Chi, Lý Văn Hân, Phan Tịnh Văn, Châu Gia Lạc và hơn 500 nhân viên hậu trường dương tính với SARS-CoV-2.