TV có âm thanh tốt giúp xem bóng đá hấp dẫn hơn

Để hòa nhịp mùa Euro, anh Minh Tùng (quận 10, TP.HCM) quyết định “lên đời” cho chiếc TV nhà mình vì không thể ra quán theo dõi cùng hội bạn như thường lệ. Bên cạnh tiêu chí màn hình lớn hay hình ảnh rõ nét, anh còn quan tâm đến chất lượng âm thanh. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho các trận cầu khi thưởng thức qua TV.

“Các trận Euro thường diễn ra vào giữa khuya, âm thanh thiếu sống động dễ khiến người xem buồn ngủ và xao nhãng. Từng xem bóng đá trực tiếp tại sân vận động, tôi rất thích bầu không khí sôi động khi các cổ động viên và cầu thủ ăn mừng bàn thắng. Cả khán đài như rung chuyển làm mình cũng hào hứng theo. Vì vậy, tôi rất mong có được cảm giác tương tự khi xem qua TV”, anh Minh Tùng chia sẻ.

Theo anh Tùng, khi mua TV, người dùng nên nhờ nhân viên tư vấn kỹ thiết bị có tích hợp công nghệ âm thanh hỗ trợ tốt cho nhu cầu thưởng thức bóng đá. Cùng với đó, người dùng nên trải nghiệm thực tế công nghệ này bằng cách nhờ nhân viên phát thử một trận bóng đá để dễ dàng đánh giá khách quan.

Công nghệ âm thanh tốt sẽ cho người xem trải nghiệm chân thật như đang có mặt ở sân vận động, nghe rõ tiếng reo hò sôi động trên khán đài, hay tiếng còi, âm thanh chạm bóng dứt khoát từ phía sân cỏ… Đơn cử, TV Neo QLED 8K của Samsung trang bị công nghệ Object Tracking Sound Pro (OTS Pro), mang lại hiệu ứng âm thanh đa chiều sống động. Âm thanh sẽ theo dấu chuyển động của hình ảnh, giúp người xem có được cảm giác như đang trực tiếp có mặt tại sân vận động.

Bên cạnh chọn TV có khả năng tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều, để trải nghiệm xem bóng đá tại nhà thêm hào hứng, người dùng có thể cân nhắc lắp đặt thêm loa soundbar. Tuy nhiên, việc kết hợp này thường gặp phải tình trạng lệch hình và tiếng, so các thiết bị thiếu đồng bộ trong quá trình giải mã, xử lý tín hiệu.

Công nghệ Q-Symphony trên Samsung Neo QLED 8K đóng vai trò như “nhạc trưởng”, kết hợp đồng bộ, ăn ý giữa hệ thống âm thanh trên TV và soundbar. Theo đó, âm thanh từ loa TV cùng hệ thống loa trước, loa hai bên và loa đánh trần trên soundbar được cộng hưởng hài hòa, bao trùm không gian.

Ngoài ra, với công nghệ SpaceFit Sound trên Samsung Neo QLED 8K, người dùng không cần lo lắng chất lượng âm thanh bị giảm sút do ảnh hưởng của diện tích, kết cấu không gian phòng. Cụ thể, bộ xử lý của TV sẽ phân tích độ dội âm của phòng, đo lường khoảng cách giữa TV và các bức tường hay vị trí người ngồi, từ đó tự động căn chỉnh phù hợp, mang đến cho người dùng trải nghiệm âm thanh rõ nét và đồng nhất.

Cùng với âm thanh, Samsung Neo QLED 8K còn được các tín đồ của bộ môn thể thao vua yêu thích với kích cỡ màn hình lên đến 85 inch kết hợp độ phân giải 8K cùng công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot, mang đến hình ảnh rõ nét và màu sắc rực và tươi. Hơn thế, công nghệ Ultra Viewing Angle cho phép chất lượng hình ảnh và màu sắc trên TV như nhau ở nhiều góc nhìn thông qua việc phân bổ nguồn sáng đều khắp màn hình.

Ngoài ra, TV còn trang bị tính năng Multi View, phát cùng lúc nhiều nội dung trên màn hình thông qua kết nối với smartphone. Người dùng có thể vừa xem bóng đá, vừa gọi video, lướt tin tức hay kiểm tra bảng thống kê chỉ số trận đấu.

