Tuyệt tình cốc Ninh Bình là danh thắng nào?

Câu 4: Động Am Tiên nằm trong quần thể di tích nào? Quần thể danh thắng Tràng An

Quần thể danh thắng Phong Nha – Kẻ Bàng

Quần thể danh thắng Non Nước – Ngũ Hành Sơn

Quần thể danh thắng chùa Bái Đính Động Am Tiên nằm trong quần thể danh thắng Tràng An ở Ninh Bình. Đây là là vùng du lịch tổng hợp gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận ở địa phương này như: Như khu lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư… Ảnh: Phi Ba Ngơ.