Chiều 26/12, tuyết rơi trên đỉnh Fansipan trong khoảng 2 phút. Chuyên gia cho biết đêm nay, nơi đây có thể tiếp tục xuất hiện băng tuyết hoặc băng giá.

Ngày 26/12, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) lần đầu xuất hiện băng tuyết trong mùa đông năm nay.

Xác nhận với Zing, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết: "Chiều nay, từ 15h30 đến 15h32, tuyết rơi trên đỉnh Fansipan với cường độ nhẹ. Thời điểm tuyết rơi còn có mưa nhỏ nên bông tuyết không sáng".

Tuyết rơi tại đỉnh Fansipan. Ảnh: Khám phá Sapa.

Dự báo về thời tiết tại đỉnh Fansipan, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết nhiệt độ đêm nay tại đây tiếp tục giảm, có thể xuất hiện băng tuyết hoặc băng giá.

"Đợt rét này có thể kéo dài 2-3 ngày. Nhiệt độ tại Sa Pa ở ngưỡng 4-6 độ C, còn ở đỉnh Fansipan sẽ dưới 0 độ", ông Hải nói.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đợt không khí lạnh mới dự kiến chi phối thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 25/12, sau đó tiếp tục được tăng cường trong các ngày 26-27/12.

Bà Lê Thị Loan, Phó trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, cho biết vào hai ngày cuối tuần này (25-26/12), không khí lạnh mới sẽ gây ra đợt rét diện rộng ở cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực đồng bằng khả năng rét đậm với mức nhiệt thấp nhất 10-13 độ C, miền núi có nơi rét hại 4-7 độ C. Vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá khi mức nhiệt dưới 0 độ C.