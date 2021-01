Tuyết phủ trắng xóa nóc nhà ở Y Tý

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạng thái rét đậm, rét hại còn duy trì ở miền Bắc đến ngày 12/1. Nhiệt độ ban đêm và rạng sáng ở đồng bằng dao động 8-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Do không khí lạnh tăng cường có xu hướng lệch về phía tây bắc, các tỉnh miền núi đông bắc (Lạng Sơn, Cao Bằng,...) bắt đầu tăng nhiệt làm tan bớt các lớp băng giá.