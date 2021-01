Tuyết phủ dày 20 cm, trâu bò chết cóng

Băng giá, tuyết dày đặc kèm nhiệt độ liên tục xuống thấp khiến các tỉnh miền núi Bắc Bộ thiệt hại nặng nề. Nhiều trâu, bò ở Lào Cai chết cóng.

Băng tuyết trắng xóa ở Mẫu Sơn và Y Tý Đợt rét hại kéo dài khiến nhiệt độ tại nhiều vùng núi cao phía Bắc xuống mức dưới 0 độ C. Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), xã Y Tý (Lào Cai) và nhiều nơi đã xuất hiện băng tuyết.

Chiều 11/1, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai báo cáo tình hình rét đậm, rét hại trên địa bàn. Trước đó, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến vùng núi cao của tỉnh này xuất hiện băng tuyết.

Theo kết quả quan trắc nhiệt độ, vùng núi cao ở Lào Cai đang rét hại rất sâu. Thị trấn Bắc Hà dao động trong ngưỡng nhiệt 2,7-6 độ C, thị xã Sa Pa -0,8 độ C, trong khi huyện Bát Xát ghi nhận mức nhiệt dao động 0-3,4 độ C.

Hiện, một số xã của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, ghi nhận tuyết rơi dày 10-20 cm, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp. Nhiều nơi xuất hiện lớp băng tuyết dày 5 cm gồm: Ô Quý Hồ, Tả Van, Mường Hoa, Fansipan - Sa Pa...

Theo thống kê ban đầu, băng tuyết ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc của người dân miền núi. Riêng tại Lào Cai, hơn 34 con trâu chết do giá rét.

Nhiều địa phương khác chưa thể thống kê thiệt hại do băng tuyết chưa tan, tuyết vẫn rơi dày. Tỉnh Lào Cai ước tính thiệt hại ban đầu do rét đậm, rét hại gây ra là hơn 450 triệu đồng.

Băng tuyết gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp Lào Cai. Ảnh: Phạm Thắng.

Trước tình hình rét đậm, rét hại còn kéo dài, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết đơn vị đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, đôn đốc công tác phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi. Công tác bảo vệ sức khỏe người già, trẻ em được đặc biệt quan tâm.

Người dân ở những huyện, thị xã như Sa Pa, Bát Xát được hướng dẫn di chuyển đàn gia súc xuống vùng thấp tránh rét và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. Ngoài ra, phòng giáo dục các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, thị xã Sa Pa tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Trước đó, tuyết bắt đầu rơi dày lúc 1-2h sáng tại xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và kéo dài đến sáng nay. Nhiệt độ tại đây xấp xỉ 0 độ C.

Ngoài Y Tý, Ô Quý Hồ cũng xuất hiện băng tuyết khiến đường trơn trượt. Do lượng du khách đổ về đây rất đông, Sở GTVT tỉnh Lào Cai phải ra văn bản khuyến cáo, hướng dẫn người dân di chuyển trên đường lên đèo Ô Quý Hồ.

Trao đổi với Zing, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết đêm nay, không khí lạnh tăng cường xuống thấp khiến nhiệt độ các tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục giảm sâu.

"Tuyết sẽ rơi nhiều hơn tại xã Y Tý, dọc dãy núi Hoàng Liên Sơn và tỏa xuống Sa Pa. Trạng thái này có thể kéo dài đến hết đêm 11/1, sang ngày 12/1", ông Hải cho biết.