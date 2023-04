'Tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm vụ tiếp viên xách ma túy'

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết Công an TP.HCM sẽ thông báo vụ tiếp viên hàng không mang ma túy chính thức lên cổng thông tin công khai sau khi kết thúc quá trình điều tra.

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II sáng 1/4, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam cho biết liên quan vụ nhóm tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển ma túy, Công an thành phố đã báo cáo Thường trực Thành ủy triển khai biện pháp điều tra vụ việc với phương châm: Tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai.

"Công an TP.HCM sẽ thông báo chính thức lên cổng thông tin điện tử công khai sau khi kết thúc quá trình điều tra để toàn bộ người dân nắm rõ", thiếu tướng Lê Hồng Nam nói.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại phiên họp kinh tế - xã hội sáng 1/4. Ảnh: HCMC.

Ngoài ra, thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết công tác an ninh chính trị trên địa bàn trong 3 tháng đầu năm được giữ vững. Tuy nhiên, trong tháng 3 vừa qua, Công an TP.HCM phát hiện 6 trang thông tin điện tử của cơ quan TP.HCM có lỗ hổng.

“Công an TP.HCM đã cùng các cơ quan nhanh chóng khắc phục, đảm bảo sự quản trị bảo mật thông tin”, ông Nam nói thêm. Theo lãnh đạo Công an TP.HCM, trong quý I/2023, Công an thành phố ghi nhận tội phạm trật tự xã hội là 703 vụ, giảm 42 vụ so cùng kỳ quý I/2022. Tội phạm xâm phạm buôn lậu có 449 vụ việc, tăng 101 vụ so với cùng kỳ 2022, qua đó, Công an thành phố xử lý 21 vụ.

Riêng tội phạm ma túy, Công an TP.HCM triệt phá 461 vụ với 961 tội phạm, thu giữ 340 kg ma túy. Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng truy quét, tăng cường lực lượng xử lý các tội phạm sử dụng công nghệ cao, giả danh doanh nghiệp, Công an TP, giáo viên… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân.

Theo Công an TP.HCM, lúc 8h45 ngày 16/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg, gồm 4 vali của 4 tiếp viên Vietnam Airlines bay từ Pháp về Việt Nam dấu hiệu nghi vấn. Sau đó, đơn vị này phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng, bên trong chứa tổng cộng 11,2 kg ma túy các loại. Nhóm tiếp viên bị tạm giữ để phục vụ điều tra, bao gồm cả tiếp viên thứ 5 (tên B.T.P.T.), người đã cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho tiếp viên Trần Thị Thu Ngân nhận hàng và chia hàng cho 3 tiếp viên còn lại mang về Việt Nam.