Tuyệt chiêu giữ tóc 72 giờ không bết dính của các hot TikToker

Tóc bết thường xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân như chăm sóc sai cách, gội đầu nước nóng, da dầu, cơ địa… Do đó, các chị em thường chỉ duy trì độ phồng cho tóc trong 24 giờ.

Là con gái, ai cũng mong muốn sở hữu một mái tóc suôn mềm, bồng bềnh vào nếp. Do đó, tình trạng tóc bết, xẹp được xem như “kẻ thù” của các chị em. Nhưng liệu bạn có bao giờ tự hỏi, các hot girl, người nổi tiếng làm sao để giữ tóc bồng bềnh sau nhiều giờ tạo kiểu?

Dứt nỗi lo tóc bết dính ngày hè

Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng những cơn mưa rào bất chợt tại TP.HCM là nguyên nhân chính khiến hot TikToker Bonie cảm thấy tự ti với mái tóc bết.

Để giải quyết tình trạng này, cô chọn bộ gội xả Five Grains và như thể tìm ra “chân ái”. Ấn tượng đầu tiên là dung tích sản phẩm. “Hai chai gội xả có dung tích đến 800 ml, có thể dùng trong khoảng 4-5 tháng mà giá săn sale lại hạt dẻ”, cô nói.

Điều cô nàng thích nhất là hương thơm nhẹ nhàng của chai dầu gội. Do mái tóc sử dụng hóa chất nhiều, Bonnie luôn ưu tiên các sản phẩm làm sạch có nguồn gốc thiên nhiên. Dầu gội Five Grains có bảng thành phần từ muối biển tự nhiên cùng nhiều thảo dược quý, an toàn cho da đầu, không gây gàu ngứa. “Ngoài ra, tóc mình có thể giữ độ phồng lên tới 72 giờ”, cô thích thú chia sẻ.

Bộ đôi gội - xả Five Grains là sản phẩm yêu thích của hot TikToker Bonnie.

Tóc phồng bóng mượt

Hài lòng là cảm xúc của TikToker Thiên Duyên sau lần đầu tiên dùng bộ gội xả của Five Grains. Cô cho biết mình là người khó tính trong việc chọn dầu gội, nên khi thấy cộng đồng mạng khen ngợi bộ sản phẩm, cô quyết tâm rinh về để trải nghiệm.

Điều đầu tiên khiến Thiên Duyên tò mò là thành phần của sản phẩm. Bộ đôi nhà Five Grains có thành phần chính là muối biển, có tác dụng giảm rụng tóc, kiềm dầu và kháng khuẩn. Từ đó, da đầu sẽ luôn sạch, giảm bết.

Thiên Duyên chia sẻ: “Lần đầu sử dụng và đến tận bây giờ mình vẫn thích nhất mùi hương của sản phẩm. Hương thơm dễ chịu, thư giãn, bám lâu, chủ yếu là mùi tự nhiên kiểu hoa oải hương, bạc hà, cam, quế… Ngoài ra dầu gội còn tạo khá nhiều bọt, giúp giảm lực ma sát trên tóc và hỗ trợ giảm tiết dầu da đầu hơn”.\

Tuyệt chiêu chống tóc bết của Thiên Duyên.

Tạm biệt tóc bết với bộ gội xả của Five Grains

Với các hot girl, KOC, KOL, mái tóc là một trong những yếu tố quyết định tới ngoại hình và sự tự tin. Sau nhiều lần đổi sản phẩm chăm sóc tóc, nhiều cô nàng cuối cùng tìm được “chân ái” khi biết tới bộ gội - xả Five Grains.

TikToker Lê Thảo tin dùng sản phẩm Five Grains.

Thay vì sử dụng muối công nghiệp, nguyên liệu chính trong Five Grains được khai thác dưới biển sâu để giữ trọn tác dụng vốn có. Cùng với công thức Bio Active chiết xuất từ thiên nhiên như cây hương thảo, hoa tiêu, đậu nành, bạc hà, hoa oải hương, vỏ cây quế, khổ sâm và tinh dầu cam, bộ đôi sản phẩm Five Grains mang lại khả năng kiểm soát dầu thừa tốt, giữ tóc bồng bềnh vào nếp lên tới 72 giờ, bất chấp thời tiết nắng nóng, khói bụi hay đội mũ bảo hiểm.

Với bộ đôi sản phẩm Five Grains, tóc sau khi gội tỏa mùi thơm nhẹ nhàng từ các loại thảo dược. Công thức độc quyền từ chuyên gia Pháp này là điều khiến người dùng yêu thích ở sản phẩm.

Bộ đôi nhà Five Grains có khả năng giữ tóc phồng lâu, ít bết dính.

Với dung tích lớn cùng khả năng giảm tóc bết và mùi thơm sảng khoái, cặp đôi gội - xả Five Grains có thể là lựa chọn lý tưởng để các cô gái tự tin đón hè.