Tuyển Việt Nam trở về Hà Nội, chuẩn bị đấu Philippines

Chuyến bay mang số hiệu VN254 sẽ đưa tuyển Việt Nam trở về thủ đô Hà Nội. Họ dự kiến có mặt ở sân bay Nội Bài lúc hơn 19h sau hành trình 2 giờ bay. Đội tuyển trở lại đại bản doanh để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Philippines ngày 14/12.

Trước đó, toàn đội chia tay Bà Rịa - Vũng Tàu bằng buổi tập sáng 10/12. 26 cầu thủ tập luyện trước, trong khi Phan Văn Đức và Nguyễn Thanh Nhân đến sau. Cả hai phải đi khám đường ruột do bị đau bụng.

HLV Park Hang-seo không loại bất kỳ cầu thủ nào trước khi lên đường về TP.HCM bằng xe buýt. Ông thầy người Hàn Quốc nhiều khả năng sớm công bố danh sách ĐTQG Việt Nam dự AFF Cup 2022 sau trận đấu với Philippines.

Trở về Hà Nội, đội tuyển có 4 ngày làm quen với thời tiết lạnh khoảng 17 độ. Trong khi ở đợt tập huấn vừa qua, họ được thích nghi với nhiệt độ từ 28 độ trở lên với cái nắng, nóng tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo kế hoạch dự kiến của đội, họ chỉ thi đấu một trận giao hữu với Philippines. Một ngày sau, đội sẽ đón cầu thủ cuối cùng là Nguyễn Quang Hải. Với lực lượng 29 cầu thủ, sẽ có 6 người bị loại.

HLV Park sẽ đăng ký 23 cầu thủ thi đấu ở AFF Cup 2022. Trận đấu đầu tiên của đội là chuyến làm khách đến sân của tuyển Lào. Đội lên đường từ Hà Nội vào ngày 17/12, thi đấu vào ngày 21/12 rồi trở về sân Mỹ Đình gặp Malaysia.

