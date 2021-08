Tuyển Việt Nam phải thi đấu dưới thời tiết nóng tại Saudi Arabia

Nhiệt độ và độ ẩm không khí là điều được quan tâm khi thầy trò HLV Park Hang-seo hành quân đến Saudi Arabia dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào tháng 9.

Theo Weather Atlas, thủ đô Riyadh của Saudi Arabia được dự báo sẽ bước qua giai đoạn nắng nóng cao điểm trong năm vào tháng 9. Nhiệt độ trung bình trong tháng theo thống kê hàng năm vào khoảng 33 độ C, nhưng biên độ nhiệt hàng ngày lại ở mức khá lớn, trung bình cao nhất khoảng 40 độ C và trung bình thấp nhất khoảng 25 độ C.

Tuy nhiên, khoảng thời gian từ cuối tháng 8 tới đầu tháng 9 vẫn là giai đoạn có thời tiết khắc nghiệt. Theo dự báo trên Holiday-Weather, nhiệt độ tại Riyadh những ngày cuối tháng 8 được dự báo cao nhất lúc 14h vào khoảng 46 độ C, thấp nhất lúc 4h vào khoảng 31 độ C. Từ 20h đến 21h hàng ngày, nhiệt độ tại đây dao động ở khoảng 37 độ C đến 38 độ C. Tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi tập luyện ngoài trời.

Tuyển Việt Nam khó tránh khỏi việc thi đấu dưới cái nóng 37 độ ở Saudi Arabia. Ảnh: Y Kiện.

Tháng 9 cũng là khoảng thời gian khô hạn nhất trong năm tại Riyadh, với khả năng mưa ở mức 0%, lượng mưa dưới mức 3 mm và độ ẩm không khí 20%, theo thống kê hàng năm của World Weather & Climate. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thi đấu của các cầu thủ, bởi khi độ ẩm không khí xuống thấp, tốc độ thoát hơi nước của cơ thể qua da sẽ nhanh hơn mức bình thường.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF), trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội chủ nhà sẽ diễn ra lúc 21h (giờ địa phương), muộn hơn khung giờ của các trận đấu tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia trong tháng 9 (18h30 và 20h). Hai liên đoàn đã có sự sắp xếp và phối hợp nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho các đội tuyển.

Nếu nhiệt độ thực tế không sai lệch quá nhiều so với dự đoán, tuyển Việt Nam vẫn sẽ phải thi đấu dưới thời tiết khô và nóng tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế sẽ không đạt 40 độ C như nhiều người lo ngại.

Saudi Arabia ở múi giờ GMT+3, chậm hơn 4 tiếng so với GMT+7 của Việt Nam. Việc thay đổi nhịp sinh học không phải vấn đề quá lớn với các tuyển thủ. Các học trò HLV Park thích nghi tốt với thời tiết khi chuẩn bị cho 3 trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra ở UAE.

Tuyển Việt Nam có mặt tại Saudi Arabia lúc 11h giờ địa phương, trải qua quá trình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và dự kiến nhận kết quả sớm trước khi bước vào tập luyện lúc 20h cùng ngày.