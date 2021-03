Tuyển Việt Nam phải chơi dưới cái nóng 40 độ C ở UAE?

Nhiệt độ thời tiết là điều được quan tâm khi thầy trò HLV Park Hang-seo hành quân đến UAE dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6.

Trang Weather Atlas nhận định tháng 6 là cao điểm nắng nóng ở UAE, với nhiệt độ trong khoảng thấp trung bình là 30,7 độ C và cao trung bình là 38,1 độ C. Thống kê ghi nhận trong tháng 6, có những thời điểm nhiệt độ tại UAE lên tới hơn 40 độ C.

Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thi đấu của các cầu thủ. Tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận với Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6) tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra ở UAE.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải làm quen với thời tiết ở UAE. Ảnh: Minh Chiến.

Theo số liệu thống kê năm 2020 của Wunderground, thời tiết tại UAE trong khoảng nửa đầu tháng 6 dao động từ 29 độ C đến 43 độ C. Đặc biệt, khoảng từ 12h đến 14h ghi nhận mức nhiệt lên cao nhất trong ngày.

Ban tổ chức chưa chốt thời gian cụ thể của các trận đấu. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam nhiều khả năng bắt đầu thi đấu vào chiều tối, trong khoảng từ 16h đến 20h (giờ UAE).

Số liệu ghi nhận nhiệt độ tại đây sẽ giảm dần sau khi đạt đỉnh vào khoảng 12h đến 14h. Nhiệt độ tại UAE trong tháng 6 lúc 16h vào khoảng 38 độ C, trong khi 20h vào khoảng 34 độ C.

Theo dự báo của The Weather Channel, nhiệt độ tháng 6 trong 3 ngày diễn ra các trận đấu của tuyển Việt Nam dao động từ 26 độ C đến 38 độ C. Nếu nhiệt độ thực tế không sai lệch quá nhiều so với dự đoán, tuyển Việt Nam vẫn sẽ phải thi đấu dưới cái nóng. Nhưng nhiệt độ thực tế sẽ không đạt 40 độ C như nhiều người lo ngại.

UAE ở múi giờ GMT+4, chậm hơn 3 tiếng so với GMT+7 của Việt Nam. Việc thay đổi nhịp sinh học không phải vấn đề quá lớn với các tuyển thủ. Bởi tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ tới Tây Á sớm một tuần tới 10 ngày. Họ chỉ cần vài ngày để làm quen khí hậu, múi giờ nơi đây.

Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 với 11 điểm sau 5 trận. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là giành 6 điểm ở 3 trận cuối để chắc suất vào vòng loại tiếp theo.