Tuyển Việt Nam được xét nghiệm Covid-19 hàng ngày

Ban tổ chức trận đấu tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản siết chặt công tác phòng dịch cho những người liên quan với nhiều quy định.

Các công tác chuẩn bị cho trận sắp tới của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đang được hoàn thiện. Trong đó, ban tổ chức đặc biệt chú ý tới việc đảm bảo an toàn, phòng dịch cho những người liên quan tới trận đấu cũng như khán giả có mặt trên sân.

Để đảm bảo trận đấu được diễn ra an toàn, ban tổ chức tiến hành xét nghiệm mỗi ngày một lần. Những người được yêu cầu xét nghiệm gồm thành viên hai đội tuyển, quan chức trận đấu, quan chức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), thành viên ban tổ chức và nhân viên khách sạn. Để được phép ham gia vào trận đấu, các cá nhân phải có kết quả âm tính.

Một ngày trước trận đấu, lực lượng công an, phụ trách an ninh vòng ngoài, được tiến hành xét nghiệm. Ngày 12/11 (một ngày sau trận), toàn bộ các lực lượng nói trên được xét nghiệm thêm một lần nữa để đảm bảo công tác phòng dịch diễn ra an toàn.

Công tác xét nghiệm sàng lọc được duy trì cho tới hết trận tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia (diễn ra tối 16/11).

Công tác phòng dịch được ban tổ chức đẩy mạnh. Ảnh: Việt Linh.

Quy định chặt chẽ

Từ trước khi mở bán vé, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên phương án và đưa ra các tiêu chí đảm bảo an toàn và có hướng dẫn cụ thể thông qua các phương tiện truyền thông.

Người hâm mộ, ngoài việc sở hữu vé, để được vào sân phải đảm bảo thêm các yếu tố phòng dịch. Cụ thể, khán giả phải tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ít nhất 14 ngày; có giấy xét nghiệm, kết quả âm tính, tối đa 72h trước trận đấu và có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Ban tổ chức cũng yêu cầu quét mã QR cũng như khai báo y tế theo quy định phòng dịch từ cơ quan chức năng.

56 cửa vào khán đài sân Mỹ Đình đều được dán mã QR và bố trí lực lượng hỗ trợ khán giả khai báo thông tin. Ngoài ra, VFF cũng phối hợp với Sở Thông tin, Truyền thông Hà Nội và Trung tâm Công nghệ Quốc gia Phòng chống Covid-19 để thực hiện các công tác đảm bảo cần thiết.

3 tiếng trước giờ bóng lăn, ban tổ chức sẽ mở cửa đón khán giả vào sân. VFF khuyến cáo khán giả tới sân trước ít nhất 2 tiếng để thực hiện khai báo y tế và kiểm tra an ninh.

Công tác đảm bảo giãn cách, thuân thủ quy tắc 5K cũng được đẩy mạnh. Khán giả được yêu cầu đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian có mặt tại sân. Buổi họp báo trước trận cũng được tổ chức trực tuyến thay vì mở cửa đón phóng viên như trước đây.

Tuyển Việt Nam sẽ được xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày. Ảnh: VFF.

Tuân thủ tuyệt đối hình thức "bong bóng khép kín"

Theo quy định của hình thức bong bóng khép kín đang được áp dụng. Các thành viên của hai đội phải lưu trú tại khách sạn được chỉ định sẵn (có thông qua của Liên đoàn Bóng đá châu Á). Trước khi tập luyện theo quy định, các thành viên hai đội phải xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính.

Các quan chức trận đấu và nhân viên của ban tổ chức cũng phải gia nhập bong bóng khép kín và sinh hoạt tách biệt trước trận đấu tối thiểu 3 ngày và duy trì sau khi trận đấu kết thúc ít nhất 3 ngày.

Đội tuyển Việt Nam đang hoạt động theo hình thức này từ khi hội quân trở lại hồi cuối tháng 10. Theo thông tin từ VFF, Quang Hải và đồng đội được bố trí ở một tầng riêng, di chuyển bằng thang máy riêng và mọi hoạt động đều không có sự tiếp xúc với người ngoài.

Việc kiểm soát các lực lượng vào sân làm nhiệm vụ được chia thành nhiều vòng tách biệt nhằm hạn chế đến mức tối thiểu việc tiếp xúc giữa quan chức, cầu thủ và lực lượng ban tổ chức.

Cuộc họp báo sau trận cũng hạn chế số lượng, chỉ có khoảng 30 phóng viên viết được cấp phép tham dự. Phóng viên ảnh được bố trí 42 chỗ ngồi tác nghiệp trong trận đấu. Tất cả phải đảm bảo giãn cách và hoạt động trong khu vực hạn chế, đảm bảo khoảng cách với khu vực "bong bóng khép kín".

Do số lượng phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký tác nghiệp vượt quá số lượng cho phép, việc lựa chọn người được phép tham dự các sự kiện được tiến hành thông qua bốc thăm và hoạt động này cũng diễn ra trực tuyến. Các quy định tác nghiệp khắt khe cũng được hướng dẫn cụ thể cho những người được phép tham dự.

Thông tin từ VFF cho hay toàn bộ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, cầu thủ và quan chức hai đội cũng như giới truyền thông đều phải âm tính với Covid-19. Công tác xét nghiệm với các lực lượng của ban tổ chức cũng được triển khai định kỳ.