Tuyển Việt Nam đá 3 trận vòng loại World Cup lúc nửa đêm

Các trận đấu còn lại của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 23h45 (theo giờ Hà Nội).

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã được cập nhật lịch thi đấu chính thức các trận thuộc bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE. Toàn bộ trận đấu, trong đó có 3 trận của tuyển Việt Nam, sẽ diễn ra lúc 20h45 (giờ địa phương), khoảng 23h45 (giờ Hà Nội), điều này nhằm giúp các đội tuyển tránh thời tiết nóng tại nước chủ nhà.

Tháng 6 là tháng cao điểm nắng nóng ở UAE, với nhiệt độ trong khoảng thấp trung bình là 30,7 độ C và cao trung bình là 38,1 độ C. Thống kê ghi nhận trong tháng 6 hàng năm, có những thời điểm nhiệt độ tại UAE lên tới 40 độ C.

Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thi đấu của các cầu thủ. Vì thế, nước chủ nhà UAE đã chọn khung giờ muộn 20h45 để phù hợp với số đông đại diện đến từ Đông Nam Á của bảng G.

HLV Park đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam không quá khó khăn để thích nghi với việc thi đấu muộn. Thầy trò HLV Park Hang-seo từng thi đấu ở khung 20h45 khi làm khách Malaysia tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và UAE vào ngày 7, 11 và 15/6. Hai trận đầu sẽ diễn ra trên sân Al Maktoum. Trận còn lại gặp đội tuyển chủ nhà được tổ chức trên sân Zabeel.

Tại Asian Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đá 2 trận với Jordan và Nhật Bản trên sân Al Maktoum. Sân Al Maktoum và Zabeel đều có chất lượng mặt cỏ, hệ thống cơ sở vật chất tốt, ngang với tiêu chuẩn châu Âu.

VFF đang hỗ trợ cho quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam. Sau khi giai đoạn một V.League 2021 khép lại, HLV Park sẽ triệu tập các cầu thủ để đi tập huấn. Giai đoạn 1, đội sẽ hội quân tại Quy Nhơn, Bình Định từ ngày 10/5 đến ngày 18/5. Quy Nhơn được cho là có thời tiết tương tự ở UAE, nơi tổ chức tập trung vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Giai đoạn 2, thầy trò HLV Park sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 19/5 đến ngày 26/5. Sau đó, đội sẽ lên đường sang UAE. Tuyển Việt Nam sẽ có mặt tại UAE sớm 4 ngày so với lịch trình của AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) và có khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu với tuyển Indonesia.

Tại UAE, tuyển Việt Nam có thêm một trận đấu mang tính "tổng duyệt" với Jordan vào ngày 31/5.

Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận. Vị trí nhì bảng đang thuộc về Malaysia với 9 điểm. Các đội tuyển xếp tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và cuối cùng là Indonesia (0 điểm). Mục tiêu của tuyển Việt Nam là vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.