Tuyển Trung Quốc còn 2 cầu thủ nhập tịch cho trận gặp Nhật Bản

Huấn luyện viên Li Xiaopeng đau đầu với bài toán hàng công của tuyển Trung Quốc khi thiếu vắng 3 tiền đạo nhập tịch.

Trưa 27/1, huấn luyện viên Li Xiaopeng chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận gặp Nhật Bản lúc 17h cùng ngày (giờ Hà Nội). Danh sách này chỉ có hai cầu thủ nhập tịch gồm tiền đạo Alan và hậu vệ Jiang Guangtai.

Tiền đạo Luo Guofu bị gạch tên do nhận đủ thẻ vàng. Hai sao nhập tịch còn lại gồm Elkeson và Fernando vắng mặt do đang ở Brazil vì những lý do khác nhau. Hàng công của tuyển Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào phong độ của Wu Lei, chân sút duy nhất của tuyển Trung Quốc đang thi đấu tại La Liga dưới màu áo Espanyol.

Alan (giữa) là tiền đạo nhập tịch duy nhất của tuyển Trung Quốc ở trận gặp Nhật Bản. Ảnh: IC.

Trận đấu với Nhật Bản cũng đánh dấu màn ra mắt của ông Li Xiaopeng trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Trung Quốc. Trong buổi họp báo trước trận, nhà cầm quân 46 tuổi thừa nhận Nhật Bản ở đẳng cấp cao hơn.

"Tôi hy vọng các cầu thủ có thể chơi bình tĩnh và không nghĩ quá nhiều về các vấn đề khác. Tuyển Trung Quốc vẫn còn một tia hy vọng giành vé tới World Cup và chúng tôi đang cố gắng níu giữ nó. Tôi đã truyền đạt cho các cầu thủ từ kinh nghiệm đến chiến thuật, nhưng kết quả trận đấu còn phụ thuộc vào phong độ cầu thủ hai đội", Titan trích chia sẻ của ông Li.

Khi được hỏi về việc các tập đoàn Trung Quốc rơi vào khủng hoảng, dẫn đến việc một số đội bóng chia tay cầu thủ nhập tịch, ông Li nói: "Khi các cầu thủ nhập tịch có thể trở lại đội tuyển dù đang ở Brazil, điều đó thể hiện họ muốn cống hiến cho bóng đá Trung Quốc. Hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề thay vì chỉ soi xét mặt trái".

Trong khi đó, đội trưởng Wu Xi nhận định Nhật Bản sẽ có lợi thế trên sân nhà và nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Đây cũng là bài kiểm tra tâm lý cho các cầu thủ Trung Quốc bởi họ đã lâu không thi đấu dưới áp lực từ khán giả.

Ở lượt đi, Trung Quốc thua 0-1 trước Nhật Bản. Wu Xi cho biết các cầu thủ sẽ vào sân với tâm lý thoải mái để có màn trình diễn tốt nhất.