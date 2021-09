Tuyển tập thơ của tác giả đoạt giải Nobel Văn học 2020

Giới văn chương, báo chí dành nhiều lời khen cho “Poems: 1962-2020”. Đây là tuyển tập thơ của Louise Gluck, mới được xuất bản cuối tháng tám.

Năm 2020, Ủy ban Nobel vinh danh Louise Gluck vì “âm điệu đầy chất thơ không thể nhầm lẫn với vẻ đẹp đơn sơ khiến sự hiện hữu của cá nhân trở nên phổ quát”.

Bìa sách Poems: 1962-2020. Ảnh: Amazon.

Trong 50 năm qua, Louise Gluck đã là một động lực lớn trong nền thơ ca hiện đại. Bà nổi bật bởi sự thông minh, dí dỏm, gần gũi trong giọng thơ và không ngừng làm mới mình.

Mới đây, tập thơ Poems: 1962-2020 được Penguin Classics phát hành, như một sự nhìn lại chặng đường của Louise Gluck.

Sách tập hợp 12 tập thơ mà Gluck đã xuất bản cho đến nay. Tuyển tập mang đến cho độc giả cơ hội đắm mình trong nghệ thuật và tư tưởng của một trong những nhà thơ lớn của thế giới.

Ở đó, người đọc có thể tìm thấy những câu chuyện ngụ ngôn trong The Wild Iris (tạm dịch: Diên vĩ dại); đây là tập thơ mang về giải thưởng Pulitzer cho Gluck.

Người yêu thơ có thể thưởng thức những cảnh quan độc đáo qua thơ trong tập The House on Marshland (tạm dịch: Ngôi nhà trên đầm lầy). Faithful and Virtuous Night (tạm dịch: Đêm thủy chung và đức hạnh) đưa độc giả đến với thể thơ lạ, khi tác giả lấy cảm hứng từ những tác phẩm của Franz Kafka; tập thơ này mang về cho Gluck Giải thưởng Sách Quốc gia Mỹ...

Mới phát hành chính thức hôm 26/8, tập thơ và tác giả đã nhận nhiều lời ca ngợi từ giới phê bình và báo chí.

The Guardian nhận xét về Poems: 1962-2020: “Đọc Louise Gluck là bắt gặp sự tĩnh lặng và dòng thời gian chậm trôi. Thơ của bà cho ta thấy vẻ đẹp của một chiếc lá trơ trụi giữa mùa đông... Những bài thơ trong tuyển tập nhắc nhở ta về điều khiến Gluck trở nên độc nhất”.

Nhà thơ Louise Gluck. Ảnh: The Guardian.

Nhà thơ, tiểu thuyết gia Stephen Dobyns nhận xét về thơ ca Louise Gluck: “Không nhà thơ Mỹ nào viết hay hơn Louise Gluck, bà dẫn dắt chúng ta đi sâu vào tâm khảm, bản chất của chính mình”.

Claudia Rankine viết trên The Guardian: “Một nhà thơ vĩ đại ... Louise Glück đã dành cả cuộc đời để chỉ cho chúng ta cách ngôn ngữ có thể diễn đạt và nắm giữ mọi thứ".

Dwight Garner, biên tập viên của New York Times nhận xét: Sự tổng hợp những tập thơ nhỏ này có tính liên kết của một tiểu thuyết. Chúng cho thấy một bộ óc dẻo dai, luôn chất vấn không chỉ cuộc sống của bản thân, mà cả thế giới xung quanh.

Publishers Weekly cho rằng dù Louise Gluck đã nổi tiếng trên toàn nước Mỹ từ những năm 1970, nhưng Poems: 1962-2020 sẽ là tập thơ gây chú ý rộng rãi nhất. Đây là tuyển tập thơ đầu tiên trong suốt sự nghiệp Louise Gluck, đồng thời chứa đựng những tác phẩm hay nhất của bà.