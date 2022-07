Tuyển tập kịch Shakespeare được bán đấu giá gần 58 tỷ đồng

Sotheby’s vừa đấu giá thành công ấn bản đầu tiên tuyển tập 36 vở kịch của William Shakespeare. Sách được xuất bản từ năm 1623.

Một ấn bản tuyển tập các vở kịch của William Shakespeare “The First Folio” được Sotheby’s bán thành công với mức 2,47 triệu USD (gần 58 tỷ đồng ) vào buổi đấu giá ngày 21/7 vừa qua tại New York.

Cuốn sách nằm trong bộ sưu tập cá nhân, trước ngày đấu giá được dự đoán có giá giao động 1,5- 2,5 triệu USD . Người đấu giá thành công bản sách yêu cầu được giữ kín danh tính.

Theo Sotheby’s, đây là cuốn sách quan trọng nhất của nền văn học Anh và là một trong hai tác phẩm vĩ đại được viết bằng tiếng Anh, bên cạnh Kinh thánh King James.

Ấn bản gồm 36 vở kịch của William Shakespeare, hơn nửa trong số đó chưa từng được in vì những lý do như tác phẩm mà Shakespeare cộng tác viết hoặc từng tồn tại dưới tên gọi khác.

Tuyển tập kịch Shakespeare được coi là cuốn sách quan trọng nhất của nền văn học Anh. Ảnh: Sotheby’s.

Nếu không có ấn bản First Folio này, 18 vở kịch đã thất lạc vĩnh viễn, bao gồm: All's Well that Ends Well, Antony and Cleopatra, As You Like It, The Comedy of Errors, Coriolanus, Cymbeline, Henry VI phần I, Henry VIII, Julius Caesar, King John, Macbeth, Measure for Measure, The Taming of the Shrew, The Tempest, Timon of Athens, Twelfth Night, The Two Gentlemen of Verona và The Winter's Tale.

Tác phẩm được xuất bản từ năm 1623, không còn trong tình trạng hoàn hảo. Sách có nhiều ghi chú của những người sử hữu trước, từ một nhà chăn nuôi ngựa nổi tiếng của thế kỷ 19 cho đến một chính trị gia ở thế kỷ 20.

Trong số 750 bản sách được in lần đầu vào năm 1623, chỉ có 234 bản được biết là còn tồn tại đến ngày nay, chủ yếu được lưu trữ công cộng. Sotheby’s lưu ý rằng hiện nay còn chưa đến 20 bản sách First Folio kịch Shakespeare trong các bộ sưu tập cá nhân, dẫn đến giá bán cao một cách lạ thường. Tuy nhiên mức giá này vẫn chưa phải là cao nhất cho một tác phẩm văn học từng được đấu giá.