Tuyển tập kịch của Shakespeare trị giá gần 10 triệu USD

Một bản in nguyên gốc và hoàn chỉnh tuyển tập kịch đầu tiên của Shakespeare được bán với giá gần 10 triệu USD.

Có tên là First Folio, gồm 36 vở kịch, tuyển tập này được xuất bản năm 1623, bảy năm sau cái chết của Shakespeare.

Theo tin từ nhà đấu giá Christie's hôm 14/10, đây là một trong 5 tuyển tập hoàn thiện nằm trong tay các nhà sưu tập tư nhân.

Margaret Ford, Trưởng bộ phận Sách và Bản thảo Quốc tế tại Christie's, cho biết: “Một bản in hoàn chỉnh First Folio chỉ xuất hiện khoảng một lần trong một thế hệ”.

Các ấn bản tuyển tập kịch của Shakespeare luôn lập kỷ lục mỗi khi được đấu giá. Ảnh: AP.

Nhà đấu giá Christie's đã mở phiên bán First Folio tại thành phố New York, Mỹ và cho biết vụ mua bán này lập kỷ lục đấu giá toàn thế giới đối với bất kỳ tác phẩm văn học in nào.

Nhà sưu tập sách hiếm Stephan Loewentheil đã mua ấn bản trên khi tham gia đấu giá qua điện thoại với giá 9,98 triệu USD .

Tuyển tập gồm 18 trong số 36 vở kịch của Shakespeare, trong đó có những kiệt tác như Macbeth, The Tempest và Julius Caesar. Tất cả đều tạo nên sức hút lâu dài cho văn học Anh.

Phiên đấu giá lần này của Christie's thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Ugolini.

Ford đã chia sẻ với trang NPR rằng: "18 vở kịch đó rất có thể sẽ không tồn tại nếu nó không được tập hợp in trong First Folio".

Bà nói thêm First Folio chỉ thực sự được đưa ra dưới sự nỗ lực của John Heminges và Henry Condell, hai nghệ sĩ vừa là diễn viên và bạn bè của đại văn hào. Sau khi Shakespeare qua đời, cả hai đã tự tập hợp các vở kịch của ông và cố gắng đảm bảo độ chính xác của văn bản trước khi nó được in.

Được biết, khoảng 235 ấn bản First Folio còn tồn tại nhưng không phải tất cả chúng đều hoàn chỉnh. Tác phẩm được bán lần này nằm trong số ít những tuyển tập hoàn chỉnh đó.

Trong cuộc phỏng vấn một ngày trước cuộc đấu giá, Ford ước tính lần bán này ấn bản có giá từ 4- 6 triệu USD . Đây là lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ một bản in như vậy được tung ra thị trường. Năm 2001, lần cuối cùng một ấn bản tương tự được bán đấu giá, nó đã lập kỷ lục khi bán được hơn 6 triệu USD .

Điều đặc biệt là ấn bản lần này đi kèm bức thư được viết cách đây 200 năm bởi Edmond Malone, học giả về Shakespeare vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19.

Trong bức thư đề gửi cho John Fuller, chủ sở hữu ấn bản này vào thời điểm đó, Malone, nói rằng ông đã kiểm tra và có thể đảm bảo tính xác thực của nó.