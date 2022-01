Tuyển nữ Việt Nam vs Hàn Quốc - vượt qua chính mình

Tuyển nữ Việt Nam không có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 và thầy trò HLV Mai Đức Chung càng gặp khó khăn khi đối thủ đầu tiên của họ là Hàn Quốc.

"Ra ngõ gặp núi lớn" là tình cảnh hiện tại của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung. Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở trận mở màn vòng chung kết Asian cup nữ 2022 là Hàn Quốc, đội bóng đứng thứ 4 châu Á, 18 thế giới. Nhà cầm quân sinh năm 1951 cùng học trò còn thiếu may mắn trong cả quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Tuyển nữ Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất và cũng không có buổi tập nào với đầy đủ quân số trên đất Ấn Độ. Ảnh: VFF.

Sứt mẻ lực lượng

Tuyển nữ Việt Nam tập trung cho giải đấu từ khá sớm và trải qua những ngày rèn quân tại Hà Nội tương đối êm đẹp. 23 cầu thủ tốt nhất được HLV Mai Đức Chung lựa chọn, rồi đưa đi tập huấn tại Tây Ban Nha. Sẽ là cữ chạy đà tốt cho Tuyết Dung và đồng đội nếu không có sự cố gì xảy đến với 3 trận đấu giao hữu chất lượng tại trời Âu.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung phải chịu nhiều tổn thất mà đến ngày bước vào giải vẫn chưa hết dư âm. Tuyển nữ Việt Nam có ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 11/1, chỉ 10 ngày trước trận khai màn. Tới ngày 16/1, có 10 thành viên (trong đó có 6 cầu thủ) đủ điều kiện di chuyển và đặt chân tới Ấn Độ.

Tại Pune, nơi diễn ra các trận đấu tại bảng C, HLV Mai Đức Chung tiếp tục thiệt quân. Tính đến 20/1, 2 trong 6 cầu thủ thuộc nhóm di chuyển đầu tiên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 14 cầu thủ di chuyển đợt sau, tới sáng 20/1 mới có mặt tại Ấn Độ và HLV Mai Đức Chung có một buổi tập với số lượng cầu thủ đủ nhiều để sắp xếp chiến thuật.

Vấn đề khác mà nhà cầm quân này phải dành sự quan tâm là thể lực của các cầu thủ. Dù có đủ số lượng tối thiểu có thể ra sân, các cầu thủ có đảm bảo sức khỏe để thi đấu với cường độ cao hay không vẫn là câu hỏi khó.

Thêm nữa, vấn đề dinh dưỡng cũng là trở ngại dù những ngày qua bữa ăn của tuyển Việt Nam đã hợp khẩu vị hơn và các cầu thủ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng hơn.

"Rơi vào bảng đấu với toàn đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar thật sự là không may. Hơn nữa, chúng tôi còn không may mắn khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây là tình huống bất khả kháng", HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong cuộc họp báo trước khi diễn ra loạt trận đầu tiên bảng C.

Mục tiêu hạn chế bàn thua

Tổn thất nhân sự thôi chưa đủ, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn nằm ở bảng đấu tử thần cùng Hàn Quốc, Nhật Bản và Myanmar. Đối thủ yếu nhất, Myanmar, cũng không hề dễ chơi đối với tuyển nữ Việt Nam. Trước khi nghĩ tới cuộc chạm trán giữa 2 đại diện Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam phải có những khởi đầu "chấp nhận được".

Hàn Quốc trên cơ hoàn toàn so với tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng xứ sở kim chi đã có 11 lần tham dự giải đấu và đặt mục tiêu vô địch trên đất Ấn Độ. Trong khi đó, mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam chỉ là đội đứng thứ 3 có thành tích tốt để vào tứ kết, trước khi nghĩ tới mục tiêu xa nhất là giành vé dự World Cup.

Quá trình chuẩn bị cho giải đấu của tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Ảnh: VFF.

Để đạt mục tiêu đó, tuyển nữ Việt Nam phải có hiệu số đủ tốt và hạn chế bàn thua là điều quan trọng. HLV Mai Đức Chung cũng không giấu ý định này. "Khi thi đấu với Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng ta cần tập trung cao độ để giảm số bàn thua. Trình độ đội bạn vượt trội và chúng ta phải thấy mình đang ở đâu để phấn đấu”.

Cùng nhiều vấn đề, thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể được an ủi phần nào khi đối thủ Hàn Quốc mới ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, đe dọa khả năng thi đấu của đội bóng vùng Đông Á. Dù vậy, thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ sự tôn trọng dành cho đối thủ: "Tôi và thành viên đội tuyển sẽ duy trì quyết tâm cao nhất. Tinh thần phụ nữ Việt Nam sẽ được đặt lên hàng đầu. Những điều không may mắn sẽ được gạt sang một bên".

Đội trưởng Huỳnh Như cũng bày tỏ sự quyết tâm: "Các đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi không nản chí. Chỉ cần có đủ người ra sân, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình".

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra lúc 21h ngày 21/1 (giờ Hà Nội) trên sân vận động Shree Shiv Chhatrapati ở thành phố Pune.