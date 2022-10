Tuyển nữ Việt Nam đá 3 trận ở 3 thành phố khác nhau tại World Cup

Tuyển nữ Việt Nam phải đá 3 trận bảng E World Cup nữ 2023 ở 3 sân vận động thuộc 3 thành phố khác nhau với tổng quãng đường di chuyển hơn 1.500 km.

Theo lịch thi đấu chính thức của World Cup nữ 2023 được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, các học trò HLV Mai Đức Chung sẽ chơi trận mở màn bảng E gặp Mỹ lúc 13h (giờ New Zealand, nhanh hơn Việt Nam 4 tiếng) ngày 22/7 trên sân vận động Eden Park tại thành phố Auckland. Tới ngày 27/7, họ sẽ gặp đội thắng vòng play-off lúc 19h30 tại sân vận động Waikato ở Hamilton. Trận đấu còn lại của tuyển nữ Việt Nam với Hà Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 tại SVĐ Forsyth Barr (thành phố Dunedin).

Tuyển nữ Việt Nam sẽ phải di chuyển khá nhiều khi dự bảng E World Cup nữ 2023 ở New Zealand.

Auckland và Hamilton là hai thành phố ở phía Bắc, cách nhau hơn 100 km. Còn thành phố Dunedin ở phía Nam New Zealand, cách đó khoảng 1.500 km. Hai cụm thi đấu này nằm ở hai hòn đảo khác nhau của New Zealand, phương tiện di chuyển của tuyển nữ Việt Nam giữa hai cụm này nhiều khả năng là máy bay.

Ở bảng E, đương kim vô địch thế giới Mỹ và Hà Lan đều chỉ phải đá 3 trận trên 2 SVĐ, với Mỹ là Eden Park còn Hà Lan là Forsyth Barr. Cùng với tuyển nữ Việt Nam, đội còn lại của bảng E cũng phải di chuyển tới 3 địa điểm để thi đấu.

Ngoài tuyển nữ Việt Nam và Mỹ phải đá lúc 13h, vòng bảng World Cup nữ 2023 còn có cặp đấu giữa nữ Hàn Quốc và Morocco (ở bảng H) đá lúc 14h (giờ Australia).

Hôm 24/10, HLV Mai Đức Chung và các thành viên đoàn khảo sát của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tới thăm sân Eden Park. Đây không chỉ là sân thi đấu trận mở màn của tuyển nữ Việt Nam với đương kim vô địch Mỹ mà còn là nơi đá trận ra quân của đội đồng chủ nhà New Zealand (ở bảng A).

Eden Park là sân thi đấu thể thao lớn nhất tại New Zealand với sức chứa 50.000 khán giả. Đánh giá về cơ sở vật chất tại đây, HLV Mai Đức Chung nhận xét: "Các sân tập và sân thi đấu tại đây có chất lượng khá đồng đều. Thi đấu tại đây sẽ là một trải nghiệm đầy hưng phấn cho các tuyển thủ".

"Trước đây, tuyển nữ Việt Nam cũng đã có cơ hội thi đấu tại một số sân vận động khá đẹp và đây cũng sẽ là một trong những sân đấu tuyệt vời. Các phòng chức năng có sự kết nối và được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết. Được thi đấu trên một sân vận động có chất lượng tốt với các đối thủ hàng đầu thế giới sẽ là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ, đồng thời tạo điều kiện để họ tiến bộ về mọi mặt", ông Chung nói tiếp.

Các thành viên của tuyển nữ Việt Nam sẽ phải chuẩn bị kỹ các đồ dùng cá nhân bao gồm quần áo và phụ kiện giữ ấm do thời tiết tại New Zealand vào tháng 7 và tháng 8 là mùa đông với nền nhiệt độ khá thấp so với Việt Nam.