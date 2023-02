Tuyển nữ Thái Lan hết cơ hội gặp Việt Nam ở World Cup 2023

Trận thua 0-2 trước Cameroon ở trận play-off liên lục địa chiều 18/2 (giờ Hà Nội) khiến tuyển nữ Thái Lan tan giấc mơ dự giải đấu trên đất Australia và New Zealand.

2 khoảnh khắc dập tắt hy vọng World Cup của tuyển nữ Thái Lan Chiều 18/2, cú đúp của Gabrielle Onguene giúp tuyển nữ Cameroon hạ Thái Lan 2-0 ở trận play-off liên lục địa tranh vé dự World Cup nữ 2023.

Cú đúp của Gabrielle Onguene, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị, giúp tuyển nữ Cameroon vượt qua trận bán kết bảng A loạt play-off liên lục địa World Cup 2023. Tuyển thủ Cameroon ghi liền hai bàn thắng ở các phút 79 và 81, giúp đại diện châu Phi giành chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Thái Lan có hiệp một chơi kiên cường trước đội bóng được đánh giá cao hơn. Cameroon kiểm soát 62% thời lượng bóng trong cả trận, tung ra tới 19 pha dứt điểm (6 cú sút trúng đích). Đại diện Đông Nam Á cũng có 10 tình huống dứt điểm về phía khung thành đối thủ, nhưng chỉ 1 trong số đó đi trúng đích.

Sự nhỉnh hơn về trình độ cũng như thể lực giúp Cameroon tăng tốc ở cuối trận đấu và giành chiến thắng. Chỉ chưa đầy 10 phút kể từ khi vào sân, Onguene đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu sau một pha dàn xếp mạch lạc của đại diện châu Phi. Thái Lan không còn có thể chơi phòng ngự như đầu trận và nhanh chóng để thua thêm bàn thắng thứ hai.

Trận thua trước Cameroon khiến Thái Lan hết cơ hội dự World Cup 2023. Trong khi đó, đội bóng châu Phi sẽ đối đầu Bồ Đào Nha vào lúc 13h30 ngày 22/2 (giờ Hà Nội). Đây sẽ là trận đấu mang tính quyết định tấm vé cuối cùng của bảng E World Cup 2023, nơi có sự xuất hiện của tuyển nữ Việt Nam, Mỹ và Hà Lan.

Vòng play-off liên lục địa World Cup 2023 đang diễn ra tại New Zealand với sự xuất hiện của 10 đội tuyển, được chia làm ba bảng đấu theo thể thức loại trực tiếp để giành 3 tấm vé. Bảng A có sự xuất hiện của Thái Lan, Cameroon và Bồ Đào Nha. Bảng B gồm Chile, Haiti, Senegal. Bảng C có 4 đội gồm Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc), Papua New Guinea, Paraguay, Panama.

Ở trận đấu bán kết còn lại của bảng B, Haiti đã thắng Senegal 4-0 và sẽ đối đầu Chile trong trận đấu quyết định tấm vé. World Cup nữ 2023 lần đầu tiên được đồng đăng cai bởi hai quốc gia, đó là Australia và New Zealand. Giải đấu sẽ diễn ra từ 23/7 đến 20/8 năm nay.

