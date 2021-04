Tuyển bóng rổ Việt Nam nhắm HCV SEA Games 31

Ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, nhấn mạnh thầy trò HLV Kevin Yurkus có cơ hội làm nên lịch sử tại SEA Games 31.

"Vài năm trước, sẽ là trò cười khi nói bóng rổ Việt Nam giành huy chương tại SEA Games. Tuy nhiên, chúng ta đã giành HCĐ ở SEA Games 30. Hướng đến SEA Games 31, sẽ là điều tuyệt vời khi chúng ta đối đầu Thái Lan, Philippines và giành huy chương. Tôi nghĩ mục tiêu giành HCV SEA Games 31 nằm trong tầm tay", Chủ tịch Nguyễn Bảo Hoàng chia sẻ.

Chiều 26/4, VBA tổ chức buổi họp báo ra mắt mùa giải 2021. Đây là mùa giải đặc biệt với sự góp mặt của tuyển Việt Nam, tranh tài cùng 7 đội. Chủ tịch Bảo Hoàng cho biết thành phần tuyển bóng rổ Việt Nam dự SEA Games 31 có nội binh, các nhân tố Việt kiều xuất sắc, được dẫn dắt bởi HLV Kevin Yurkus.

VBA 2021 là cơ hội để tuyển bóng rổ Việt Nam cọ xát trước SEA Games 31. Ảnh: Thuận Thắng.

Theo danh sách ban đầu, tuyển bóng rổ Việt Nam tranh tài ở VBA có Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Dư Minh An, Trần Đăng Khoa, Richard Nguyễn, Justin Young, Tâm Đinh... Đây chưa phải là danh sách cuối cùng tham dự SEA Games 31. Có khả năng Christian Juzang, Chris Dierker sẽ khoác áo tuyển Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 30, Tâm Đinh, Dierker, Đăng Khoa và Justin Young mang về tấm HCĐ lịch sử cho bóng rổ Việt Nam nội dung 3x3. Sau đó, tuyển bóng rổ giành thêm tấm HCĐ nội dung 5x5. Đây là lần đầu tiên bóng rổ Việt Nam có huy chương ở SEA Games.

Chủ tịch Bảo Hoàng cho biết ông hạnh phúc khi chứng kiến các cầu thủ Việt kiều thi đấu và mang về thành công cho tuyển Việt Nam. Bóng rổ Việt Nam đang phát triển, từ giải đấu VBA cho đến thành công ở cấp đội tuyển. Đó là cơ sở để hy vọng cơ hội đổi màu huy chương ở SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà.

VBA (Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam) chuẩn bị khởi tranh mùa giải thứ 6. Bên cạnh tuyển Việt Nam, 7 đội bóng tranh tài là Danang Dragons, Saigon Heat, Thanglong Warriors, Cantho Catfish, Hochiminh City Wings, Hanoi Buffaloes và Nhatrang Dolphins.

Mùa giải 2021 khởi tranh 3 chặng, bao gồm: Tip-off Cup, chặng regular season và play-off. 6 trong 8 đội sẽ vào play-off. Hai đội nhất, nhì bảng sau regular season vào thẳng bán kết. Bốn đội còn lại cạnh tranh để lấy 2 suất còn lại vào bán kết.

Hai đội mạnh nhất vào chung kết, tranh chức vô địch theo thể thức Best of five (đấu 5 trận).

Ngoại trừ tuyển Việt Nam, 7 đội bóng còn lại ở VBA 2021 được sử dụng 2 suất ngoại binh và một Việt kiều. Các đội bóng sẽ tìm nhân tố Việt kiều mới, bởi những cá nhân xuất sắc như Tâm Đinh, Đăng Khoa, Justin Young, Richard Nguyễn đã góp mặt ở tuyển Việt Nam.