Tuyển Argentina triệu tập Messi đấu tuyển Indonesia

HLV Lionel Scaloni công bố danh sách 27 cầu thủ lên tuyển Argentina tham dự loạt đá giao hữu tại châu Á vào tháng 6. Nhà đương kim vô địch thế giới sẽ gặp Australia tại Trung Quốc trước khi di chuyển đến Indonesia đối đầu với đội chủ nhà.

Cho dù đây chỉ là loạt trận giao hữu mang đậm chất thương mại với tuyển Argentina, họ giữ đúng lời hứa khi triệu tập đội hình mạnh nhất có thể. Những ngôi sao hàng đầu tại World Cup 2022 như Lionel Messi, Emiliano Martinez, Enzo Fernandez, Angel Di Maria và Julian Alvarez đều góp mặt.

Ngoài ra, những tài năng trẻ như Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Alejandro Garnacho, Thiago Almada cũng được HLV Lionel Scaloni trao cơ hội. So với đội hình vô địch World Cup 2022, Argentina lần này không có trung vệ Lisandro Martínez và tiền đạo Lautaro Martinez. Lisandro chấn thương không kịp bình phục, trong khi Lautaro muốn ở lại Inter Milan hồi phục chấn thương mắt cá chân.

Tiền đạo này dự kiến vẫn tham dự chung kết Champions League với Man City, nhưng được HLV Lionel Scaloni cho nghỉ ngơi để chuẩn bị cho mùa giải mới. Bên cạnh đó, ngôi sao của AS Roma Paulo Dybala cũng không được gọi vì chấn thương dai dẳng. Khả năng Dybala góp mặt ở trận chung kết Europa League với Sevilla vẫn còn bỏ ngỏ.

