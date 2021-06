Tuyển Anh đang lãng phí Sancho

Thầy trò HLV Gareth Southgate còn nhiều việc phải làm trước khi bước vào trận chiến gặp tuyển Đức ở vòng 1/8 của Euro 2020.

“Tam sư” (biệt danh của tuyển Anh - PV) kết thúc vòng bảng Euro 2020 với thành tích đứng đầu bảng D. Tuy nhiên, màn trình diễn của Harry Kane và đồng đội là chưa thuyết phục.

Ở vòng 1/8, tuyển Anh sẽ chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ là tuyển Đức. Đó chắc chắn là một cuộc chiến khó khăn. Tuyển Anh sẽ phải thay đổi nếu muốn giành chiến thắng trước tuyển Đức.

Harry Kane chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ảnh: Reuters.

Cải thiện khâu ghi bàn

Điều này không cần phải bàn, khi việc ghi bàn đang trở thành một vấn đề nan giải đối với tuyển Anh tới nay. "Tam sư" mang tới Euro 2020 hàng công trăm triệu USD, thế nhưng họ chỉ ghi 2 bàn trong 3 trận ở vòng bảng, đều do công của Raheem Sterling.

Đó là thành tích đáng thất vọng. Cá nhân Harry Kane là vua phá lưới World Cup 2018 và Premier League 2020/21 nhưng anh đang mất tích hoàn toàn.

HLV Southgate gọi Kane là “cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Anh”, và Kane phải chứng minh câu nói này là đúng bằng cách ghi bàn. Một bàn thắng sẽ giải tỏa áp lực cho tiền đạo của Tottenham. Chắc chắn Kane là một tiền đạo đẳng cấp, một khi ghi bàn, có thể anh sẽ không ngừng lại.

Tuyển Anh mới ghi được 2 bàn thắng sau 3 trận. Họ trở thành đội ghi bàn ít nhất từng đứng đầu một bảng đấu trong lịch sử các VCK Euro. Không thể ghi bàn, “Tam sư” đừng mơ làm nên chuyện tại Euro năm nay.

Vấn đề của “Tam sư” nằm ở số lần tạo cơ hội. Họ cầm bóng nhiều, nhưng lại thiếu những tình huống uy hiếp khung thành đối phương đáng chú ý.Trong số 22 lần tung ra cú dứt điểm từ đầu giải, tuyển Anh chỉ mới đưa bóng đi trúng đích 6 lần.

Thử làm phép so sánh với tuyển Italy, đội có 50 cú sút - 17 lần trúng đích - và điều đó cho thấy sự khác biệt rõ ràng về việc tạo ra cơ hội giữa 2 đội. Đối đầu với CH Czech, tuyển Anh không thực hiện được bất kỳ một cú sút về khung thành nào từ phút 26 trở đi. Một thống kê tệ hại.

Trong 3 trận đấu tại vòng bảng Euro 2020, tuyển Anh thậm chí không hề tỏ ra vượt trội về chỉ số sút khung thành so với bất kỳ đối thủ nào. Đó là cùng có 8 cú sút với Croatia trong trận ra quân, 9 cú sút so với 11 của Scotland và tung ra 7 cú sút so với 5 trước CH Czech.

Tổng số 12 cú sút trong trận Anh - CH Czech là kỷ lục thấp nhất so với bất kỳ trận đấu nào trong lịch sử Euro kể từ năm 1980. Và chỉ hai trong số 12 cú sút đó xuất hiện trong hiệp hai, với cú sút đầu tiên đến ở tận phút 83.

Điều đó chứng tỏ tuyển Anh đang gặp vấn đề thực sự ở khâu dứt điểm. Đáng tiếc HLV Southgate không dám mạnh dạn thay đổi khi trên băng ghế dự bị họ có cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu là Jadon Sancho.

Sancho không có nhiều cơ hội thể hiện ở Euro lần này. Ảnh: Reuters.

Trao cơ hội cho Sancho

"Nếu Sancho không đủ năng lực cho tuyển Anh, chúng tôi sẵn sàng nhập tịch cho cậu ấy", câu nói của huyền thoại Lothar Matthaus cho thấy Sancho là một báu vật ở Đức. Với tuyển Anh, tài năng này lại chưa được đánh giá đúng thực lực.

Để nói về Sancho, đây là một sự lãng phí rất lớn ở tuyển Anh. Theo FBRef, ngôi sao của Borussia Dortmund là cầu thủ có nhiều pha qua người thành công nhất (305 lần). Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi còn thực hiện nhiều pha xỏ háng đối phương nhất (32 lần) ở Bundesliga trong 3 năm qua.

Tính đến trước tuổi 21, Sancho cán mốc 74 bàn và kiến tạo không tính penalty. Riêng với Wayne Rooney và Michael Owen, những thần đồng khét tiếng trong lịch sử tuyển Anh, lần lượt đạt con số 72 và 73 trước tuổi 21.

Tính riêng ở Bundesliga, Sancho in dấu giày vào 77 bàn và kiến tạo (không tính penalty) trong 3 mùa giải qua. Thành tích này chỉ kém mỗi Robert Lewandowski với 99 bàn và kiến tạo, và xếp trên cả Thomas Muller với 73 bàn và kiến tạo.

Rõ ràng Sancho thực sự có thể mang tới giải pháp ghi bàn cho “Tam sư”. Quan trọng là HLV Southgate có chịu thay đổi. Trận gặp CH Czech, Sancho chỉ được tung vào sân khi kết quả đã an bài.

Trong khi hàng công chưa thể đáp ứng kỳ vọng, tuyển Anh sở hữu một hàng thủ chắc chắn. Tới nay, họ vẫn chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào ở VCK Euro 2020.

Sự trở lại của Harry Maguire càng khiến hàng phòng ngự tuyển Anh trở nên chắc chắn hơn. Sau 3 trận, họ chỉ mới phải nhận 26 cú sút về khung thành, cá nhân thủ môn Jordan Pickford mới 5 lần trổ tài cứu thua.

Nhưng điều đó không có nghĩa tuyển Anh được phép lơ là. Họ cần duy trì sự tập trung tối đa khi đối thủ là một tuyển Đức lì lợm và rất khó đoán.

Nhìn chung “Tam sư” vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện nếu muốn làm nên chuyện ở Euro năm nay. Họ phải phát huy sự chắc chắn nơi hàng thủ, đồng thời phải mở khóa được hàng công.

Tuyển Đức là đối thủ mạnh, do đó, việc tuyển Anh chỉ chăm chăm phòng ngự không thôi là chưa đủ. Ông Southgate sẽ còn 4 ngày để giải quyết những vấn đề của "Tam sư".

Trận Đức gặp Anh diễn ra lúc 23h ngày 29/6.