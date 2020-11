Tuyển Anh có nhiều vấn đề trước EURO

"Tam sư" khép lại năm 2020 bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Iceland. Thế nhưng, đây có phải bước tiến lớn của tuyển Anh?

"Những cầu thủ trẻ của tuyển Anh có trận đấu coi được. Họ tỏa sáng giúp 'Tam sư' đánh bại Iceland ở Nations League. HLV Gareth Southgate có thêm động lực sau một năm khó khăn trong lẫn ngoài sân cỏ", nhà báo Miguel Delaney mở đầu bài phân tích trên The Independent.

Sau một trận đấu mà nhiều người cảm thấy không nên diễn ra, tuyển Anh đối mặt câu hỏi lớn: Họ đang tiến hay lùi? Và phải chăng "Tam sư" đánh mất cơ hội hoàn hảo để vô địch EURO 2020, giải đấu được tạm hoãn tới năm 2021 vì đại dịch Covid-19?

Điểm sáng từ chiến thắng trước Iceland

Iceland quá kém cỏi, bởi vậy, chiến thắng 4-0 của tuyển Anh không nói lên nhiều điều. Điểm tích cực là Declan Rice và Phil Foden có những bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG. Mason Mount, trò cưng của HLV Southgate, cũng đóng góp một bàn cho đội nhà.

Năm 2020, không hề có trận đấu nào thật sự bình thường diễn ra. Đó giống như cách trung vệ Harry Maguire dành phần lớn thời gian thi đấu ở vị trí tiền vệ trước Iceland.

Người ta không thể đánh giá chính xác nhất về tuyển Anh. Họ đã thật sự tiến bộ?

Tuyển Anh đè bẹp Iceland 4-0 tại Nations League rạng sáng 19/11. Ảnh: Getty.

Lịch thi đấu dành cho ĐTQG trong năm 2020 hoàn toàn bị xáo trộn. Thời điểm diễn ra các trận đấu sớm hơn mọi năm. Điều này khiến các cầu thủ phải gồng mình cày ải liên tục trước lịch thi đấu dày đặc.

Ngoài sân cỏ, đội bóng của HLV Southgate đối mặt với nhiều rắc rối. Maguire bị bắt ở Hy Lạp vì đánh cảnh sát. Sau đó, Foden và Mason Greenwood vướng vào bê bối dẫn người lạ vào khách sạn tại Reykjavik (Iceland).

Tuy vậy, trong lần trở lại tuyển Anh, Foden gỡ gạc lại danh dự bằng những bàn thắng và kiến tạo. Màn trình diễn của cầu thủ trẻ này trước Iceland giúp bản thân xây dựng lại niềm tin với HLV Southgate.

Greenwood chưa có được may mắn như vậy. Thế nhưng, vòng chung kết EURO phải tới năm sau mới diễn ra, vì vậy tiền đạo trẻ thuộc Man United còn nhiều cơ hội để chứng minh tài năng.

Jack Grealish được xem là phát hiện của năm với tuyển Anh. Tiền vệ này thi đấu xông xáo và tạo ra khác biệt nhờ những pha rê dắt khéo léo và khả năng xử lý bóng đậm chất kỹ thuật.

Grealish càng hay, điều đó lại càng tạo ra thách thức cho HLV Southgate. Liệu chiến lược gia 50 tuổi có đủ sự mạnh mẽ để thoát khỏi vỏ bọc an toàn, nhằm tạo ra một tuyển Anh chơi tấn công cống hiến và cởi mở?

HLV Southgate còn nhiều điều phải làm trước EURO. Ảnh: Getty.

HLV Southgate có dám táo bạo hơn?

Gần đây, HLV Southgate được cho là không còn giữ sự táo bạo trong cách cầm quân. Ông biến tuyển Anh thành một đội chơi an toàn quá mức và kìm hãm những ngòi nổ tấn công.

"Tam sư" của HLV Southgate chỉ thay đổi cách nhập cuộc khi bước vào cuộc chạm trán Iceland. Tuy vậy, trận đấu này không có nhiều ý nghĩa, bởi lẽ, tuyển Anh đã hết cơ hội vào bán kết Nations League.

Theo The Independent, HLV Southgate đang do dự trong việc xây dựng sự nhất quán cho tuyển Anh. Ông không biết nhào nặn ra một đội bóng chơi tấn công chắc chắn hay tấn công tự do.

Chọn sơ đồ 3-4-3 hay 4-3-3, đó là điều khiến cựu thành viên tuyển Anh lăn tăn. Nếu "Tam sư" chọn sơ đồ 3 trung vệ, điều này giúp họ có sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Thế nhưng, tính sáng tạo ở tuyến trên sẽ bị kìm hãm.

Còn với sơ đồ 4-3-3, tuyển Anh có thể tấn công cởi mở và tạo ra nhiều hội hơn. Tuy vậy, ông Southgate lại cảm thấy bất an với vị trí trung vệ. Sky Sports nhấn mạnh nhà cầm quân này hoàn toàn không có sự tin tưởng vào những trung vệ.

Hơn nữa, HLV Southgate phải tìm ra đội hình tốt nhất để các học trò phát huy tối đa tiềm năng. Grealish là một trong những bài toán khó với nhà cầm quân người Anh, dù cho cầu thủ này có thể phù hợp trong sơ đồ 3-4-3 hay 4-3-3.

Goal cho rằng HLV Southgate chuộng hàng công với Harry Kane, Raheem Sterling, Marcus Rashford hay Jadon Sancho hơn. Những cầu thủ này thích hợp với lối đá tấn công trực diện mà chiến lược gia người Anh theo đuổi.

Vì vậy, Grealish tỏa sáng mang tới cho HLV Southgate một thách thức lớn. Liệu ông có dám từ bỏ Sterling, Rashford hay Sancho để đặt niềm tin vào tiền vệ của Aston Villa hay không? Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi này.

Gần đây, HLV Southgate cũng đối mặt với hoài nghi về năng lực cầm quân. Nhiều người cho rằng chiến lược gia này vẫn chưa tìm ra được đội hình mạnh nhất. Năm 2020, thuyền trưởng 50 tuổi liên tục thử nghiệm, và thậm chí trao cơ hội khoác áo ĐTQG cho 12 tân binh.

Tạo ra quá nhiều thay đổi sẽ khiến tuyển Anh bị xáo trộn, làm ảnh hưởng đến lối chơi. Các cầu thủ khó thi đấu ăn ý khi phải thi đấu với những đồng đội khác nhau.

Theo The Independent, ông Southgate dường như muốn tận dụng tối đa nguồn nhân sự dồi dào của tuyển Anh. Ông biết mùa 2020/21 sẽ vắt kiệt sức các cầu thủ, vì vậy, chiến lược gia này hy vọng sẽ không "lãng phí bất kỳ nhân tài nào".

Lối chơi của tuyển Anh cũng chưa đạt được sự hoàn hảo. Trước những đối thủ yếu, họ dễ dàng lấn át và kiểm soát bóng nhiều hơn. Khi chạm trán các tên tuổi có tiền vệ xuất sắc như Thiago Alcantara, Toni Kroos hay Marco Verratti, "Tam sư" thường lép vế. Nói cách khác, họ luôn chơi kém mỗi khi không có bóng.

Đối mắt với vấn đề đó, HLV Southgate cần tạo ra những đội hình khác nhau để phù hợp với từng đối thủ. Trong các trận đấu tại Nations League, người hâm mộ chưa thấy được một "Tam sư" sáng tạo và đa dạng lối chơi.

Trên lý thuyết, kết thúc năm bằng một chiến thắng là tín hiệu tích cực. Tuy vậy, mọi thứ với tuyển Anh vẫn còn mông lung. Họ đang có "thế hệ vàng", nhưng điều đó sẽ trở thành lời nguyền như lứa Steven Gerrard, Frank Lampard..., hay bước nhảy vọt tại EURO diễn ra năm 2021?

Chỉ thời gian trả lời được điều đó.