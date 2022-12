Tuyển Anh bị trừng phạt vì quá cầu toàn

Không có bất cứ thay đổi nào của đôi bên so với trận đấu tại vòng 1/8 nhưng thế trận mà cả hai tạo ra trên sân lại cho thấy sự khác biệt so với chính Anh và Pháp ở các trận trước đó.

Sự cẩn trọng là thứ có thể dễ dàng thấy được từ cách chơi của cả hai đội trong khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu. Tuyển Anh không quá mạo hiểm trong những đường chuyền phát triển của mình mà thường lựa chọn những đường bóng vượt tuyến từ hàng hậu vệ.

Trong khi đó, mỗi khi được thực hiện một tình huống phát bóng, Hugo Lloris bên phía đối diện cũng xua tay cho các đồng đội đẩy đội hình lên phía trước, phát bóng dài và chờ đợi quyền kiểm soát bóng bằng các tình huống đoạt bóng hai.

Những cá nhân có thể tạo nên sự biến chuyển về cấu trúc đội hình của đôi bên cũng được yêu cầu giữ những vị trí để tạo nên sự cân bằng tốt hơn cho cả Anh và Pháp.

Antoine Griezmann, người luôn được di chuyển tự do khi Pháp có bóng ở các trận đấu trước đó, gần như chỉ hoạt động ở hành lang trong biên phải những phút đầu. Pháp không hẳn chơi với sơ đồ 4-2-3-1 mà triển khai một cấu trúc theo kiểu 4-3-3 để giữ quân số tốt hơn và dàn trải hơn ở khu vực trung lộ.

Bên phía đối diện, Jordan Henderson, người đã hỗ trợ tấn công tốt với Bukayo Saka bằng những tình huống dâng cao chồng biên trong trận gặp Senegal, cũng được yêu cầu chơi gần Declan Rice ở khu vực trung lộ.

Có những thời điểm, cả ba tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-1-4-1 của Anh cùng lùi lại gần bóng. Một dấu hiệu cho thấy Gareth Southgate không muốn quá mạo hiểm ngay từ thời điểm triển khai tấn công trước khả năng chuyển trạng thái tốt của đối phương.

Nhưng chính trong một pha bóng cẩn trọng như thế, bàn thua lại đến với tuyển Anh.

Henderson chơi ở khu vực giữa sân cũng có nghĩa rằng "Tam sư" cần một người dâng cao ở hành lang cánh phải. Kyle Walker nhận thấy khoảng trống để tấn công và không thể không dâng cao.

Saka sau đó để Dayot Upamecano đoạt bóng ở gần vùng cấm địa, điểm xuất phát cho tình huống chuyển đổi bên phía cánh trái của tuyển Pháp với mũi tấn công Kylian Mbappe.

Tuyển Anh làm không đến nỗi tồi trong tình huống cụ thể này nhưng chỉ một quyết định phòng ngự cá nhân không hợp lý của Jude Bellingham, họ đã giúp đối thủ có thời cơ tiến gần hơn đến vùng cấm địa.

Tiền vệ trẻ của "Tam sư" chọn bắt bài pha xử lý sau đó của Upamecano thay vì lựa chọn trì hoãn đối phương và bảo vệ khoảng trống ở trung lộ. Mbappe thoát đi và đẩy khối phòng ngự của tuyển Anh phải lùi sâu về sân nhà, trước khi Aurelien Tchouameni có thời cơ để thực hiện cú đá từ ngoài vùng cấm.

Quyết định phòng ngự không an toàn của Bellingham.

Rất khó để nói rằng Pháp đã tổ chức quá xuất sắc ở pha ghi bàn này. Cũng không dễ để khẳng định Anh đã chống phản công một cách kém cỏi. Nhưng từng chi tiết dẫn đến pha lập công của Tchouameni không phải là thứ vốn vẫn quen thuộc trong cách chơi của ông Southgate.

Quyết định an toàn với Henderson lại dẫn đến một tình huống có nhiều rủi ro với tuyển Anh.

Đáng chú ý là ngay sau khi phải nhận bàn thua, vị trí của Henderson thay đổi hoàn toàn. Biểu đồ dưới đây ghi lại vị trí các điểm chạm bóng của tiền vệ mang áo số 8 của tuyển Anh trong hiệp một, chia ra theo hai giai đoạn kể trên.

Cấu trúc phối hợp quen thuộc bao gồm Kyle Walker lùi thấp và bó vào trung lộ, Henderson chơi rộng và hoán đổi vị trí để Saka hoạt động tự do trở lại với tuyển Anh. Với sự hỗ trợ hiệu quả của Harry Kane, những cơ hội đáng chú ý của đội bóng được dẫn dắt bởi ông Southgate đều diễn ra ở hành lang cánh phải.

Henderson dâng cao, Saka chơi tự do, còn Kane hỗ trợ ở cánh trái.

Tuyển Anh thêm một lần nữa cho thấy được họ sẵn sàng tấn công một cách nhịp nhàng ra sao trước những đối thủ lớn. Thậm chí, Southgate còn có những phương án nhân sự khác nhau để vận hành. Mason Mount thay thế trực tiếp Henderson và mang đến sự trực diện nhiều hơn từ khu vực hoạt động của một số 8.

Nói không quá, tuyển Anh đã không thể đi tiếp bởi một khoảnh khắc xuất thần của Olivier Giroud sau một pha bóng cố định, bởi một thời khắc thiếu bản lĩnh của Kane trên chấm 11 m.

Gareth Southgate vẫn cho thấy mình là người có những phương án rõ ràng cho mỗi trận đấu. Nhưng cũng chính Gareth Southgate chưa bao giờ là một chiến lược gia cực đoan và sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Thêm một lần nữa, lứa cầu thủ hoàn thiện bậc nhất của bóng đá Anh không thể chạm tay vào một danh hiệu lớn. Southgate đã làm tốt trong việc hoà hợp những cá nhân ấy và đặt họ vào các vai trò phù hợp để làm nên một tuyển Anh chơi hiệu quả. Nhưng bản lĩnh vẫn là thứ ngăn họ với những danh hiệu.

Không chỉ là bản lĩnh của các cầu thủ mà còn là bản lĩnh của Gareth Southgate.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

