Tướng Zod bất ngờ hồi sinh trong 'The Flash'

Mặc dù bị tiêu diệt trong “Man of Steel”, phản diện Zod bất ngờ tái xuất trong dự án “The Flash” của DC. Điều này khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu.

Sự trở lại của General Zod liên quan trực tiếp tới quyết định mạo hiểm của The Flash. Ảnh: Screen Rant.

Mới đây, DC tiếp tục tung ra trailer của The Flash. Bên cạnh màn hội ngộ của hai Batman tiền nhiệm, sự xuất hiện của Tướng Zod (General Zod) cũng nhận được nhiều sự chú ý. Nhân vật này từng góp mặt trong Man of Steel (2013) với vai trò phản diện. Gã tìm cách biến Trái Đất thành hành tinh Krypton mới. Điều này buộc Superman phải ra tay tiêu diệt gã, bảo vệ mạng sống của những người dân vô tội.

Việc Zod tái xuất trong The Flash khiến khán giả ngạc nhiên. Lý giải cho điều này, nội dung trailer hé lộ đó là một “sự cố” do Barry Allen (The Flash) cố gắng viết lại hiện thực. Hành động của anh vô tình dẫn đến một vụ va chạm lớn và làm hư hại các thực tại.

Theo Screen Rant, Barry Allen sử dụng siêu năng lực du hành thời gian nhằm ngăn chặn bi kịch gia đình trong quá khứ. Song, nỗ lực của anh lại khiến tương lai thay đổi. Barry bị kẹt lại trong thực tại nơi Zod tái xuất và đe dọa hủy diệt tất cả. Anh phải thuyết phục Người Dơi ở thực tại đó hỗ trợ mình, đồng thời giải thoát Supergirl đang bị giam giữ.

Ezra Miller tiếp tục giữ vai chính The Flash dù vướng phải loạt bê bối đời tư. Ảnh: Screen Rant.

General Zod xuất hiện lần đầu tiên trong Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) qua bộ phim của đạo diễn Zack Snyder. Gã là một cư dân Kryptonian, “đồng hương cũ” của Superman trước khi hành tinh của họ bị phá hủy. Zod đã trở thành phản diện sau khi tìm cách xâm nhập Trái Đất và thực hiện những kế hoạch độc ác tại nơi đây.

Nhân vật này được biết đến với sức mạnh siêu nhiên, khả năng chiến đấu điêu luyện và sự quyết đoán. Vai diễn Zod được đảm nhiệm bởi nam diễn viên Michael Shannon.