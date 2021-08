Tướng Võ Minh Lương: Quân đội tăng cường thêm nguồn lực cho TP.HCM

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương nhận định TP.HCM đã được tăng cường lực lượng chống dịch nhưng điều quan trọng vẫn là sự chấp hành, ủng hộ của người dân.

Chia sẻ với báo chí sau khi TP.HCM siết chặt giãn cách, thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, nhận định lực lượng quân đội đã giúp tăng cường thêm nhiều nguồn lực.

Ở góc độ y tế, quân đội đã bổ sung trên 1.000 bác sĩ, y sĩ để phối hợp kiểm soát F0, tách người nhiễm nCoV ra khỏi cộng đồng. Ngoài ra, lực lượng bộ binh được huy động để kiểm soát việc thực hiện giãn cách. Trong những ngày TP.HCM tăng cường các biện pháp chống dịch, bộ đội còn giúp đỡ người dân trong việc đưa lương thực, thực phẩm, thuốc men và những thứ thiết yếu khác.

"Tôi nghĩ rằng với việc gần dân, tuyên truyền để dân yên tâm, ai ở đâu ở đó, không ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm giãn cách kết hợp với chiến lược xét nghiệm của hệ thống y tế thì chúng ta sẽ kiểm soát được", lãnh đạo Bộ Quốc phòng chia sẻ.

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra Bệnh viện dã chiến số 5D đặt tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Ngọc Tân.

Đề cập đến giai đoạn trước khi siết chặt giãn cách, Thứ trưởng Võ Minh Lương nhận định hệ thống chính trị đã vào cuộc rất quyết liệt và đồng bộ. "Tuy nhiên, chúng ta đã bị bất ngờ với chủng Delta, nó lan truyền quá nhanh và cực kỳ nguy hiểm nên các giải pháp ở các lần giãn cách trước chưa được hiệu quả", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định.

Bên cạnh đó, thượng tướng Lương cũng chỉ ra sự lơ là, chủ quan của một bộ phận người dân đã làm cho F0 tăng ngày càng nhiều.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho rằng việc tăng cường các lực lượng, trong đó có công an, quân đội là vấn đề rất cần thiết và mang tính quyết định. Đây là 2 lực lượng nòng cốt trong phòng chống dịch, đến giờ phút này đã tăng cường nguồn lực thật sự cho địa phương.

"Chúng ta thấy rằng trong các cuộc kháng chiến để thành công thì không bao giờ thiếu được vai trò của nhân dân. Nhân dân có một sức mạnh rất to lớn, tạo niềm tin cho lực lượng tuyến đầu", thượng tướng Lương chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói khi người dân cố gắng thực hiện tốt giãn cách xã hội, ai ở đâu ở đó là đã trực tiếp góp phần vào thắng lợi của đợt giãn cách.

Bộ đội đưa nhu yếu phẩm đến tận nhà cho người dân. Ảnh: Quỳnh Danh.

TP.HCM trải qua 2 ngày siết chặt giãn cách xã hội với những thay đổi rõ rệt trên đường phố. Theo Công an TP.HCM, số phương tiện ra đường ngày 23/8 giảm khoảng 85% so với ngày 22/8. Tại các chốt kiểm soát, lực lượng quân đội cùng công an, dân quân tự vệ kiểm tra việc ra đường của người dân.

Người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết việc TP tăng cường giãn cách xã hội có 5 điểm thuận lợi là lực lượng được tăng cường, nhiều phương tiện hơn; nhiều thuốc hơn, hệ thống tổ chức có kinh nghiệm hơn và tỷ lệ người tiêm vaccine nhiều hơn.

Từ 23/8 đến 6/9, TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội theo nguyên tắc nhà cách ly với nhà; tổ dân phố, tổ nhân dân cách ly với tổ dân phố, tổ nhân dân; khu phố, ấp cách ly với khu phố, ấp; phường, xã, thị trấn cách ly với phường, xã, thị trấn.

Công an, bộ đội trao thực phẩm cho người ở TP.HCM Sáng 23/8, lực lượng công an và quân đội thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7, cùng nhà hảo tâm trao thực phẩm cho 500 hộ dân khó khăn ở phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM.