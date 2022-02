Tương lai tạo vũ trụ siêu anh hùng mới của Batman

Phiên bản Batman mới, do Robert Pattinson thủ vai sẽ tồn tại bên ngoài mạch truyện của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU). Đây là một quyết định sáng suốt với tương lai bộ phim.

The Batman là bom tấn điện ảnh tiếp theo chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng DC. Tác phẩm của đạo diễn Matt Reeves, với Robert Pattinson và Zoë Kravitz trong các vai chính, khắc họa chân dung Batman vào khoảng thời gian hai năm kể từ khi dấn thân vào con đường trừ gian diệt bạo.

Khi này, hiệp sĩ bóng đêm mới là một quái hiệp khác xa hình ảnh vị thủ lĩnh đáng tin cậy của Justice League sau này. Theo chia sẻ từ đạo diễn Matt Reeves và nhà sản xuất Dylan Clark, The Batman không thuộc DCEU - vũ trụ điện ảnh quy tụ những siêu anh hùng hàng đầu của DC như Wonder Woman, Aquaman, Superman và phiên bản Batman do Ben Affleck thủ vai.

“Warner Bros. có cả một đa vũ trụ cho việc khám phá các cách khác nhau để sử dụng bộ sưu tập nhân vật đồ sộ. Chúng tôi không liên quan gì đến nó. Matt chủ trương khám phá nhân vật theo chiều sâu cảm xúc và sẽ đào tới tận gốc rễ cốt lõi tinh thần của nhân vật”, Clark chia sẻ với SlashFilm.

Một núi chưa thể có hai hổ

Ban đầu, dự án The Batman được lên kế hoạch là phần phim riêng về nhân vật Batman của Ben Affleck, do chính tài tử viết kịch bản, đạo diễn và thủ vai chính. Tuy nhiên, vai trò đạo diễn kiêm biên kịch bộ phim đã được bàn giao cho Matt Reeves sau khi Affleck tuyên bố trả vai Batman hồi 2017. Tiếp đó, Robert Pattinson được chọn đảm nhận vai hiệp sĩ bóng đêm thay Affleck trong dự án, chính thức trở thành Batman mới nhất trên màn ảnh rộng.

Ben Affleck và Robert Pattinson là những tài tử mới nhất thủ vai Batman trên màn ảnh rộng.

Về phần DCEU, không kể Zack Snyder’s Justice League (2021), kể từ sau Justice League (2017), mạch truyện về nhân vật Batman vẫn còn bỏ ngỏ suốt 5 năm qua. Nhân vật sẽ trở lại trong bộ phim The Flash phát hành cuối năm nay một lần sau cuối. Tuy nhiên, chưa rõ vai trò của Batman với cốt truyện, hay Warner Bros. có dự định khai tử anh trên màn ảnh để dọn đường cho một phiên bản khác xuất hiện hay không.

Nói cách khác, đến lúc này, trong DCEU, Batman duy nhất tồn tại là phiên bản do Ben Affleck thủ vai. Bởi cánh cửa đa vũ trụ vẫn chưa mở ra, việc có đến hai phiên bản Batman cùng tồn tại sẽ trở thành phi lý. Thêm vào đó, diễn biến của Batman v Superman: Dawn of Justice hay Justice League cũng chưa cho thấy dấu hiệu nào của việc Batman sẽ sớm giã từ nghiệp siêu anh hùng.

Tất nhiên, Matt Reeves và đội ngũ DC Films hoàn toàn có cách biến phiên bản Batman của Robert Pattinson trở thành một phần của DCEU. Nhưng đây xét cho cùng là một quyết định lợi bất cập hại. Cho đến lúc này, sau khi Warner Bros. hủy bỏ tầm nhìn của Zack Snyder, quá trình tái thiết DCEU vẫn chưa thực sự diễn ra trên màn ảnh rộng.

Quang cảnh vũ trụ siêu anh hùng sau 9 năm kể từ Man of Steel (2013) vẫn là bãi chiến trường ngổn ngang tàn tích của Justice League bên cạnh các thương hiệu phim riêng lẻ ăn khách như Aquaman, Wonder Woman, Shazam! và sắp tới sẽ có thêm Black Adam cùng The Flash. Thứ DCEU đang thiếu lúc này là một tầm nhìn nhất quán chứ không phải phiên bản mới của một siêu anh hùng cũ.

Việc thêm vào một Batman mới trong lúc này chẳng thể giúp giải quyết vấn đề của DCEU. Không chỉ như muối bỏ bể, một bộ phim như The Batman còn khiến mạch truyện chính của vũ trụ siêu anh hùng thêm phần rối rắm. Do đó, tất yếu The Batman cần phải nằm ngoài diễn biến của DCEU.

Theo đuổi quyền tự do sáng tạo

Với The Flash, DCEU nhiều khả năng sẽ bước vào kỷ nguyên đa vũ trụ, đồng nghĩa, cùng lúc sẽ có thể tồn tại nhiều phiên bản khác nhau của một siêu anh hùng. Trước mắt, khán giả đã được chứng kiến tới hai Flash (Ezra Miller) trong đoạn giới thiệu The Flash. Sự xuất hiện của các phiên bản Batman do Ben Affleck và Michael Keaton thủ vai cũng được báo chí đưa tin.

Với ý tưởng đa vũ trụ, Batman của Pattinson hoàn toàn có thể gia nhập DCEU dù muộn màng. Tuy nhiên, như đã nói bên trên, ngay từ đầu, đạo diễn Matt Reeves đã nói không. Đổi lại, nhà làm phim có được quyền tự do sáng tạo, không bị gò bó bởi những diễn biến trong Dawn of Justice, Justice League hay bất kỳ bộ phim nào trước đó.

Batman sẽ hợp tác với ủy viên James Gordon (Jeffrey Wright) điều tra chuỗi án giết người trong phim mới.

Với The Batman, Matt Reeves mang đến cho khán giả một nhân vật “thám tử lừng danh Batman” với óc quan sát và tài suy luận nhạy bén, có thừa lòng can đảm và cả sự liều lĩnh, luôn hừng hực quyết tâm diệt trừ cái ác. Nhưng cũng từ nhân vật, khán giả thấy lòng quyết tâm mưu cầu công lý lẫn danh xưng Batman khiến lũ tội phạm khiếp sợ không thể khỏa lấp nỗi bất an nội tại. Phiên bản Batman của Robert Pattinson là vị siêu anh hùng đang tìm đáp án trọn vẹn cho câu hỏi “phải làm gì”, “làm như thế nào” và người đàn ông với nỗi suy tư “tôi là ai”.

“Batman quen thuộc với khán giả nhờ bộ đồ, siêu xe, các món đồ công nghệ, phong thái ấn tượng… Nhưng anh ta không thực sự là siêu anh hùng. Dưới lớp vỏ ấy, nhân vật chỉ là một thanh niên với hành động và suy nghĩ bị chi phối bởi cảm xúc. Đó là khía cạnh nhân tính của Batman. Nhân vật mang một động cơ đầy tính anh hùng là biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn. Nhưng khi đối diện với thực tế, anh ta không hành động một cách thuần túy vì lòng vị tha. Đó chính là điểm khiến nhân vật trở nên dễ gần”, đạo diễn Matt Reeves chia sẻ trong nhật ký sản xuất của The Batman.

Batman mới có nhiều khác biệt lớn so với các phiên bản từng xuất hiện trên màn ảnh trước đây. Anh có nhiều nỗi hoang mang tuổi trẻ, ra dáng một thám tử hơn (sát với nguyên mẫu nhân vật thời mới ra mắt hơn), ít hào nhoáng, cô độc. Anh phải đối mặt quá nhiều kẻ thù, nhưng vẫn luôn chần chừ đặt lòng tin vào những người xung quanh, thậm chí chính mình. Hiệp sĩ bóng đêm của The Batman đắm chìm vào những suy tư u tối của mình cũng nhiều như anh dành thời gian truy bắt tội phạm.

Matt Reeves hẳn sẽ khó tìm đủ không gian cho những sáng tạo này nếu kết nối The Batman với DCEU. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên trong DCEU, Batman của Affleck đã luôn phải chia sẻ sân khấu. Dù có tên trong nhan đề Batman v Superman Dawn of Justice, hiệp sĩ bóng đêm có không hơn 30% thời lượng phim để nói về mình. Phần không gian còn lại được dành cho Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot) và Liên minh Công lý.

Tương tự, dù là mảnh ghép quan trọng, đóng vai trò tập hợp nhóm Liên minh Công lý, anh phải chia sẻ thời lượng với bốn siêu anh hùng và một phản diện khác trong cả phiên bản Justice League của Josh Whedon lẫn Zack Snyder. Kết cục, phiên bản Batman DCEU của Ben Affleck tuy không khiến khán giả thất vọng, nhưng cũng khó làm họ hài lòng. Chiều sâu nội tâm nhân vật, thể hiện qua suy nghĩ và hành động trên màn ảnh, xét cho cùng vẫn chưa xứng với cái tầm của Batman.

Tiềm năng về một vũ trụ điện ảnh riêng

Một trong số các bình luận sớm nhận xét The Batman là bộ phim về Batman hay nhất kể từ The Dark Knight (2008). Tác phẩm của Matt Reeves cũng được cho là gợi nhớ chùm phim về Batman của Christopher Nolan. Bộ ba Dark Knight không mẫu mực cho dòng phim siêu anh hùng, nhưng lại được đánh giá cao với tư cách tác phẩm chính kịch, tội phạm.

Trong chùm phim của Nolan, những biến chuyển trong tâm lý, tình cảm Batman của Christian Bale được khắc họa một cách chi tiết. Nhân vật ba lần bị đẩy tới vực sâu của tuyệt vọng, buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn chỉ mình anh có thể, tan vỡ rồi tái sinh. Trận chiến giữa chính và tà, tinh thần xả thân không mong đền đáp của người anh hùng vẫn hấp dẫn khán giả mà không cần đến gia vị kịch tính là các thế lực xâm lăng ngoài vũ trụ.

Batman trẻ tuổi sẽ đơn thương độc mã chống lại nhiều tên tội phạm nguy hiểm.

Trước The Batman, Warner Bros. cũng sản xuất một bộ phim khác, chuyển thể từ truyện tranh DC nhưng không thuộc DCEU là Joker (2019). Bộ phim với Joaquin Phoenix thủ vai chính đã tái hiện những sóng gió và bi kịch cuộc đời đã biến anh hề Arthur Fleck thành hoàng tử tội phạm Joker. Tác phẩm gặt hái thành công lớn về cả mặt thương mại lẫn tính nghệ thuật. Thời gian qua, nhiều thông tin hành lang tiết lộ Warner Bros. và đạo diễn Todd Phillips đang nghiên cứu khả năng thực hiện một phần hậu truyện cho tác phẩm.

Quay lại với The Batman, bộ phim của đạo diễn Matt Reeves đã mở ra cho nhân vật Batman một con đường mới trên màn ảnh, tương tự những gì Todd Phillips từng thực hiện với kẻ thù không đội trời chung của vị siêu anh hùng. Joker và The Batman cũng không nằm trong cùng một vũ trụ, chủ yếu vì chênh lệch mốc thời gian.

The Batman hoàn toàn có thể là viên gạch đầu tiên xây nên một vũ trụ điện ảnh mới - tương tự những gì Nolan đã làm và thành công. Khán giả có thể kỳ vọng trong vũ trụ The Batman của Reeves, hiệp sĩ bóng đêm sẽ bắt tay với cảnh sát điều tra, triệt phá những đường dây tội phạm nguy hiểm, đối đầu hàng loạt kẻ thù như Two-Face, Mr. Freeze, Poison Ivy, thậm chí một phiên bản Joker khác…

Nếu viễn cảnh này trở thành sự thật, hy vọng khán giả sẽ được thưởng thức chùm tác phẩm siêu anh hùng thực sự xoay quanh các siêu anh hùng, khắc họa chiều sâu tâm lý và tư tưởng của họ thay vì một bộ phim cháy nổ đơn thuần tính giải trí.